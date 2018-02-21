لبنان الحر

‏رأى النائب عمار حوري أن النقاش الانتخابي ما زال مفتوحاً على مصراعيه مع جميع القوى، والأمور لم تحسم بعد لجهة التحالفات، معتبراً أن القانون النسبي قد يفرض تحالفاً في دائرة ومواجهة في دائرة أخرى مع الفريق نفسه.

صوت لبنان

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ إلى أن "هناك استكمال لاحق للوائح من خلال ​الإعلان،​ وما حصل يوم أمس هو إعلان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ عن مرشحي الكتلة"، موضحاً "أننا نستكمل البحث في اللوائح والإعلان النهائي لم يتم بعد بانتظار اكتمال التحالفات".

radio orient

واصل السفير السعودي وليد اليعقوب جولاته على المراجع اللبنانية، والتقى كلاً من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة.

اذاعة النور

لفت الوزير السابق ​نقولا نحاس​، إلى أنّ "المجلس النيابي لديه شهر أو اثنين وتنتهي مدّته، و​الموازنة​ السابقة دُرست لمدّة 5 أشهر، وعند التصويت "طارت" كلّ الإصلاحات. المنحى التنازلي نفسه ولا شيء يتغيّر"، مؤكّداً أنّه "إذا لم تقف الدولة وقفة جامدة لإعادة صياغة كلّ إدارتنا للشأن الحكومي، لا يمكننا أن نستمرّ"، مشدّداً على أنّه "يجب أن يُحدّد في الموازنة سقف ​الدين العام​، نسبة الناتج المحلي، نسبة الهدر، نسبة النمو، النفقات الاستثمارية وغيرها".

صوت المدى

كشف مدير عام ​الأمن العام​ السابق ​اللواء​ ​جميل السيد​ أنه "سيقدم ترشيحه رسمياً قريباً بعد إعلان أسماء المرشحين الحركيين والحزبيين وترك مقعد شاغر له في دائرة بعلبك- الهرمل كمستقل، ومقاعد للحلفاء المفترضين لاحقاً".