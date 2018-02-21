"الشرق الأوسط" طرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب نادر أمام مجلس الأمن أمس، خطة سلام فلسطينية مطالباً الأمم المتحدة بالدولة الكاملة وبحماية دولية. وتقوم خطة عباس على عقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام الحالي، مشترطاً تبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود 1967 وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واقترح تجميد القرار الأميركي الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

"الشرق الأوسط" رأت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي أن التاريخ أثبت أن مسار التفاوض والحلول التوافقية هو الطريق الصحيح للحصول على المطالب.

"الشرق الأوسط" قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت: إذا اعتقدنا في مرحلة ما أن إشراك دول أخرى يمكن أن يساعد عملية السلام في الشرق الأوسط فسنكون مستعدين لإشراكها.

"الشرق الأوسط" بدأت الولايات المتحدة في زيادة وجودها العسكري في البحر الأسود، لمواجهة زيادة نفوذ روسيا الاتحادية في تلك المنطقة.

"الشرق الأوسط" أكد فينس بروكس قائد القوات الأميركية في كوريا أن كلاً من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستواصلان إجراء المناورات العسكرية المشتركة بينهما.

"الحياة" وصل 17 تركياً إلى اليونان، بعد فرارهم من بلادهم في زورق وطلبوا اللجوء السياسي.

"الحياة" أعلنت السلطات الإيرانية توقيف أكثر من 300 فرد بعد صدامات بين الشرطة وأتباع زعيم صوفي أسفرت عن مقتل 5 من أجهزة الأمن وجرح 3.

"الجمهورية" بدأ الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني أمس، استشارة قاعدته بشأن تشكيل ائتلاف حكومي مع المستشارة أنغيلا ميركل.

"الجمهورية" قال مسؤول تركي بارز، إن بلاده لا تنوي إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة سواكن على البحر الأحمر، التي خصصها السودان لأنقرة.