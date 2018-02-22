لبنان الحر

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، وفداً من بلديّة لحفد – جبيل برئاسة رئيس البلديّة ابراهيم حنّا في حضور مرشح "القوّات اللبنانيّة" عن المقعد الماروني في جبيل ​زياد الحواط​، منسق المنطقة شربل أبي عقل ورئيس مركز "القوّات" في البلدة إيلي غانم، وتباحث المجتمعون في شؤون انتخابيّة وإنمائيّة.

صوت لبنان

أشار عضو حزب "الكتائب" النائب ​نديم الجميل​ إثر لقائه رئيس أساقفة بيروت المطران ​بولس مطر،​ إلى أنّه "كما هي العادة لدي، منذ زمن بعيد وخصوصًا بعد انتخابي نائبًا عن بيروت، أحبّ أن ألتقي سيادة المطران بولس مطر للوقوف على رأيه في عدد كبير من الأمور".

radio orient

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أن "لبنان اليوم بمنأى عن أي اهتزازات أمنية، وأن كافة القيادات السياسية تلتقي على منع زعزعة الاستقرار الداخلي".

اذاعة النور

أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي في لقاء الأربعاء، أنه "منفتح على النقاش في ملف النفط، لكن هناك موقف حازم لجهة الدفاع عن موارد لبنان النفطية والغازية".

صوت المدى

وصل رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ الى ​أرمينيا​، في زيارة رسمية يلتقي في خلالها الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان، ورئيس ​مجلس النواب​ آرا بابلويان، ورئيس ​مجلس الوزراء​ كارين كارابيتيان، وتوجه الرئيس عون إلى كاثوليكوسية عموم ​الأرمن​ في اتشميادزين للقاء كاثوليكوس عموم الأرمن البطريرك كاريكين الثاني.