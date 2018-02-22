"الجمهورية" ذكر مسؤول روسي أمس أنه سيكون صعباً للغاية تحسين العلاقات الروسية الأميركية التي تدهورت لمستويات أشبه بزمن الحرب الباردة بعد اتهامات بالتدخل في الانتخابات الأميركية وبسبب الأزمات في سوريا وأوكرانيا.

"الشرق" أعلنت مصادر إيرانية عن وفاة 3 صوفيين بعد تعرضهم لعيارات نارية جراء الاشتباكات الدامية مع قوات الأمن الإيراني.

"الجمهورية" أعلن مسؤولون أميركيون أن نائب الرئيس الأميركي ومسؤولين كوريين شماليين خططوا للاجتماع سراً خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية لكن بيونغ يانغ ألغت اللقاء بعد تصريحات لمايك بنس تدين "النظام القاتل".

"المستقبل" أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، لكن من دون أن يؤثر ذلك على نتائجها.

"المستقبل" قال مسؤول محلي أن 44 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في بيرو بعد سقوط حافلة في واد سحيق.

"الديار" قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلاً عن مصادر في البنتاغون أنه لا حل في سوريا دون موافقة أميركا.

"الشرق الأوسط" دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى حظر بعض الأسلحة الفتاكة، مثل التي استخدمت في مذبحة مدرسة ثانوية بفلوريدا الأسبوع الماضي ومجزرة لاس فيغاس العام الماضي.