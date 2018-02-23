Published by lebarmy12 on جمعة, 02/23/2018 - 11:22
Ar
  • Israeli and American troops gear up for joint 12-day Juniper Cobra drill
  • القوات الأميركية والإسرائيلية تستعد لتمرين "جونيبر كوبرا" المشترك الممتد طوال 12 يوماً
  • UNIFIL peacekeepers accuse Lebanese Army of hindering their work
  • جنود حفظ السلام في اليونيفيل يتهمون الجيش اللبناني بإعاقة عملهم
  • Amnesty report claims Israel ‘kills,’ ‘tortures’ Palestinian children
  • تقرير لمنظمة العفو الدولية يزعم أن السلطات الإسرائيلية تقتل وتعذب أطفالاً فلسطينيين
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الجمعة, فبراير 23, 2018