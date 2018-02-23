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Published by lebarmy12 on جمعة, 02/23/2018 - 11:22
Ar
- Israeli and American troops gear up for joint 12-day Juniper Cobra drill
- القوات الأميركية والإسرائيلية تستعد لتمرين "جونيبر كوبرا" المشترك الممتد طوال 12 يوماً
- UNIFIL peacekeepers accuse Lebanese Army of hindering their work
- جنود حفظ السلام في اليونيفيل يتهمون الجيش اللبناني بإعاقة عملهم
- Amnesty report claims Israel ‘kills,’ ‘tortures’ Palestinian children
- تقرير لمنظمة العفو الدولية يزعم أن السلطات الإسرائيلية تقتل وتعذب أطفالاً فلسطينيين
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Date:
الجمعة, فبراير 23, 2018