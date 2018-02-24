لبنان الحر

استقبل رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر، وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون الذي قال إن الانتخابات النيابية في الدائرة الأولى والثانية، هي بوصلة كل شيء. وبيروت الكبرى أصبحت تضم أكثر من 30 بالمئة من سكان لبنان، وهي تختصر الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية والبيئية.

صوت لبنان

نبض الكبار، تحت هذا العنوان كرّم حزب الكتائب بدعوة من رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل الفنان الكبير الراحل منصور الرحباني.

radio orient

عرض وزير الإعلام ملحم الرياشي في مكتبه في الوزارة، مع سفير ألمانيا مارتن هوت، التطورات في لبنان والمنطقة، وبحثا على مدى ساعة، في إمكان التعاون بين لبنان وألمانيا مستقبلاً.

اذاعة النور

أكّد النائب السابق إميل إميل لحود في بيان، أن "النقاش والتفاوض الذي نتابعه، عبر الوسيط الأميركي، في موضوع “البلوك 9″ لا يجدي نفعاً، على الرغم من قناعتنا بأن الدبلوماسية هي السبيل الأول لحل المشاكل".

صوت المدى

استقبل وزير الداخلية نهاد المشنوق عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون، الذي قال إنه اطمأن إلى "جهوزية وزارة الداخلية لإتمام الاستحقاق الانتخابي على أكمل وجه، وكان حوار حول التحالفات الانتخابية".