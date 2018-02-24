"الحياة" سبقت جلسة تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار يطالب بوقف الأعمال العدائية فوراً في كل أنحاء سوريا، مشاورات بناءً على طلب روسيا التي أبدت إصراراً على فقرات مشروع القرار، ومارست ألمانيا وفرنسا ضغوطاً مباشرة على روسيا لحضها على الموافقة على هدنة في سوريا.

"الحياة" بموجب التعديلات شبه النهائية التي سبقت تحديد موعد جلسة التصويت، نصّت مسودة مشروع القرار على أن مجلس الأمن يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في أنحاء سوريا لمدة 30 يوماً على أن تستثنى من هذا الإجراء العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيم "داعش" والمجموعات والأفراد المدرجة على لوائح التنظيمات الإرهابية في مجلس الأمن.

"الحياة" أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية أن القوات الفرنسية قتلت حوالي 15 متشدداً في شمال شرقي مالي السبت الماضي.

"الحياة" أقرّت الشرطة الصينية باحتجاز رجلين 15 يوماً بعد ارتدائهما زي الجيش الياباني.

"الحياة" أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسي أنها نجحت في إحباط هجوم واسع في مدينة سان بطرسبرغ واعتقلت ثلاثة أشخاص.

"الشرق الأوسط" أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حزمة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية للضغط عليها للتخلي عن برامجها للأسلحة النووية.

"الشرق الأوسط" أفادت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس، عن مقتل 70 مسلحاً خلال عمليات أمنية في مختلف أنحاء البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

"الجمهورية" تشير تقديرات إلى أنه يوجد في فرنسا حالياً 1975 متشدد بينهم 23 في المئة من النساء.

"الجمهورية" جُرح شخصان في ساعة مبكرة من صباح أمس في إطلاق نار في جامعة بولاية لويزيانا الأميركية.

"الجمهورية" هددت خمس بوارج حربية تركية بمواجهة سفينة حفر إيطالية أمس، حاولت كسر الحظر المفروض عليها والتقدم للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.