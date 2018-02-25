لبنان الحر

أكد وزير المالية ​​علي حسن خليل​​ أمام وفد كبير من فاعليات ومزارعي قضاءي ​حاصبيا​ و​مرجعيون​ أن "قرار رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ والقاضي بدعم إنتاج زيت الزيتون في قضاءي حاصبيا ومرجعيون قيد التنفيذ"، مشيراً إلى أن "هذا ليس دعما بالمعنى التقني، إنه حق ونحن حريصون على إيصاله إلى أصحابه".

صوت لبنان

أشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ​غسان مخيبر​ في كلمة له خلال ورشة عمل تنظمها الهيئة الإستشارية للتخطيط والإنماء ومكتب وزير الدولة لشؤون ​المرأة​ و​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في ​طرابلس​ بعنوان "من أجل قانون أكثر إنصافا للمرأة" إلى أن "الموضوع دقيق ويتناول الحقوق والحريات المتعلقة بالمرأة في ​لبنان​، بعد ان تساوت المرأة مع الرجل في أمور كثيرة، ولكن بقي هذا الموضوع عالقا إلى جانب ​الكوتا النسائية​ في ​الانتخابات النيابية​ والبلدية".

radio orient

زار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​كاظم الخير​ رئيس بلدية ​دير عمار​ خالد الدهيبي في مركز البلدية، حيث تم التباحث باللغط الحاصل من جراء المراسلة المحالة من جانب قائمقامية المنية- ​الضنية​ والمتعلقة بإنشاء مطمر نفايات في جبل دير عمار.

اذاعة النور

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ في كلمة له خلال رعايته حفل اطلاق الحملة اﻻعلامية للائحة التنمية والتحرير النيابية في دائرة الجنوب الثالثة للانتخابات النيابية عام 2018 إلى " الدور الكبير المناط بوسائل الاعلام​ والاعلاميين في كل ​الميادين​ والمساحات التي يتحركون فيها".

صوت المدى

أكد رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ أن "​معمل دير عمار​ حاضر منذ سنتين ويدفع الضريبة الغير مباشرة"، مشيراً الى أنه "يجب النظر للعامل من زاوية إنسانية". و أوضح الأسمر أن "قضية ​المياومين​ محقة ونحن معهم وخدموا ​كهرباء لبنان​ منذ 20 سنة"، مشيراً الى أنه "لا يمكن مكافأتهم بتصنيفهم".