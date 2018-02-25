"الحياة" يجري رئيس الحكومة الاردنية هاني الملقي تعديله الوزاري السادس صباح اليوم، وسط حال من التجاذبات السياسية في البلاد، وتصاعد احتجاجات مطلبية في الشارع الأردني في محافظات عدة على خلفية فرض حزمة جديدة من الضرائب. وترافقت تسريبات التعديل الوزاري منذ أيام مع أحاديث عن وجود خلافات داخل الحكومة من بعض الوزراء المتحفظين على أسماء مرشحة للدخول إلى الحكومة، ما قد يترك الباب موارباً على احتمال إجراء التعديل على أبعد تقدير يوم غد.

"الحياة" أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تفجيرين انتحاريين بسيارتين مفخختين استهدفا مقراً لمكافحة الإرهاب في عدن جنوب اليمن أمس، وأوقعا عشرات الإصابات بين قتيل وجريح. في غضون ذلك، قال ديبلوماسيون إن روسيا عارضت الجمعة مشروع قرار بريطانياً في الأمم المتحدة يدين إيران، لعدم منعها وصول شحنة أسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن.

"الحياة" أعلنت أجهزة الإغاثة الصومالية مقتل 38 شخصاً في تفجير سيارتين مفخختين استهدفا القصر الرئاسي وفندقاً في العاصمة مقديشو الجمعة. واستهدف التفجير الأول الذي أعقبه إطلاق نار بأسلحة أوتوماتيكية، نقطة مراقبة قرب مقر الحكومة. وبعد وقت قليل انفجرت السيارة المفخخة الثانية أمام فندق "دوربين" القريب الذي أفتتح أخيراً.

"الحياة" كشف فيصل حسن إبراهيم، مساعد الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الجديد في قيادة الحزب الحاكم، أن حكومة الوفاق الوطني تستعد قريباً لإجراء تعديل وزاري، وتعهد "إنهاء مراكز القوى في الحزب والقضاء على الانفلات داخله استعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2020". وأكد إبراهيم ضعف أداء الحكومة، وتزايد الإحساس بأهمية تغيير كوادر، فيما أشار الى أن الحزب الحاكم سيحسم في المرحلة المقبلة ترشح الرئيس البشير لولاية جديدة.

"الحياة" نبّه رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الحكومة البريطانية إلى أن تصوّرها للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب المملكة المتحدة منه (بريكزيت)، "مجرد أوهام". وقال بعد قمة غير رسمية لقادة دول الاتحاد في بروكسيل: "أنا مسرور من أن الحكومة البريطانية تتجه إلى اتخاذ موقف واضح، ولكن إذا كان ما تنقله وسائل الإعلام صحيحاً، فأخشى أن يكون هذا الموقف مستنداً إلى أوهام".

"الحياة" بعد ساعات على فرض الولايات المتحدة عقوبات اعتبرتها "الأقسى" على كوريا الشمالية، لدفعها إلى التخلّي عن برنامجَيها النووي والصاروخي، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمناً بخيار عسكري، إذ تحدث عن "مرحلة ثانية" قد تكون "مؤسفة جداً بالنسبة إلى العالم"، ما لم تُثمر الإجراءات الجديدة.