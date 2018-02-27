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لبنان الحر
علق النائب ايلي كيروز على تقرير حقوق الإنسان ووضع المرأة في لبنان الصادر عن منظمة العفو الدولية، مشيراً إلى أنه "في 24 شباط 2018، صدر تقرير منظمة العفو الدولية 2017 – 2018 عن حالة حقوق الإنسان في العالم وخصص التقرير الصفحات من 290 إلى 292 للبنان وركز التقرير على اللاجئين السوريين والأزمة الاقتصادية والعاملات الأجنبيات وحرية التعبير، وأضاء على إلغاء مجلس النواب المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني.
صوت لبنان
اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أن "سلطات الاحتلال الصهيوني في فلسطين لا تتعب ولا تكل عن تشجيع الغرب على مسخ الحقائق وتهجير العرب واحتلال القدس وآخرها الضغوط المستمرة على المسيحيين في كنيسة القيامة في محاولة دائمة لتثبيت خرافات مؤسسة وواقع مستجد على الأرض العربية".
radio orient
اعتبر النائب محمد الحجار أن "تاريخنا مع السعودية يثبت أنها لم تتدخل يوماً في شؤون لبنان، وهي تحديداً اليوم لن تتدخل في الملف الانتخابي"، مشيراً إلى أن "مهلة إعلان التحالفات الانتخابية تنتهي في 25 آذار، الأمر الذي سيتجسّد باللوائح، أما الترشيحات فستحسم خلال أيام وتحديداً قبل 5 آذار".
اذاعة النور
ركّز "حزب الله" في بيان، على أنّ "قرار تحديد موعد نقل السفارة الأميركية إلى القدس في منتصف أيار المقبل، يأتي استكمالاً للعدوان الّذي بدأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أشهر، وهو جزء من سياق متواصل لتهويد القدس وتصفية القضية الفلسطينية".
صوت المدى
علق النائب أمل أبو زيد، على إغلاق كنيسة القيامة، مشيراً إلى أنه "ليس من أمر مستهجن ومستنكر أكثر من قرار السلطات الإسرائيلية المغتصبة لمدينة القدس فرض ضرائب على الكنائس وأماكن العبادة، وهذه خطوة تذكّرنا بوضع تنظيم داعش الإرهابي حرف النون على منازل المسيحيين في الموصل في العراق لوصفهم بالنصارى ولإجبارهم إما على اعتناق الاسلام او دفع الجزية، وهذا ما تسعى إليه السلطات الإسرائيلية، فإما القبول بتهويد القدس كإجراء عنصري وإما دفع الضريبة تمهيداً للتطهير الديني.