لبنان الحر

علق النائب ​ايلي كيروز​ على تقرير حقوق الإنسان ووضع المرأة في لبنان الصادر عن ​منظمة العفو الدولية​، مشيراً إلى أنه "في 24 شباط 2018، صدر تقرير منظمة العفو الدولية 2017 – 2018 عن حالة حقوق الإنسان في العالم وخصص التقرير الصفحات من 290 إلى 292 للبنان وركز التقرير على ​اللاجئين​ السوريين والأزمة الاقتصادية و​العاملات الأجنبيات​ و​حرية التعبير​، وأضاء على إلغاء ​مجلس النواب​ المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني.

صوت لبنان

اعتبر وزير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ ​نقولا تويني​ أن "سلطات الاحتلال الصهيوني في ​فلسطين​ لا تتعب ولا تكل عن تشجيع الغرب على مسخ الحقائق وتهجير العرب واحتلال ​القدس​ وآخرها الضغوط المستمرة على المسيحيين في ​كنيسة القيامة​ في محاولة دائمة لتثبيت خرافات مؤسسة وواقع مستجد على الأرض العربية".

radio orient

اعتبر النائب ​محمد الحجار​ أن "تاريخنا مع ​السعودية​ يثبت أنها لم تتدخل يوماً في شؤون ​لبنان​، وهي تحديداً اليوم لن تتدخل في الملف الانتخابي"، مشيراً إلى أن "مهلة إعلان التحالفات الانتخابية تنتهي في 25 آذار، الأمر الذي سيتجسّد باللوائح، أما الترشيحات فستحسم خلال أيام وتحديداً قبل 5 آذار".

اذاعة النور

ركّز "​حزب الله​" في بيان، على أنّ "قرار تحديد موعد نقل ​السفارة الأميركية​ إلى ​القدس​ في منتصف أيار المقبل، يأتي استكمالاً للعدوان الّذي بدأه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قبل أشهر، وهو جزء من سياق متواصل لتهويد القدس وتصفية ​القضية الفلسطينية​".

صوت المدى

علق النائب ​أمل أبو زيد​، على إغلاق ​كنيسة القيامة​، مشيراً إلى أنه "ليس من أمر مستهجن ومستنكر أكثر من قرار السلطات الإسرائيلية المغتصبة لمدينة ​القدس​ فرض ضرائب على الكنائس وأماكن العبادة، وهذه خطوة تذكّرنا بوضع ​تنظيم داعش الإرهابي​ حرف النون على منازل المسيحيين في ​الموصل​ في ​العراق​ لوصفهم بالنصارى ولإجبارهم إما على اعتناق ​الاسلام​ او دفع الجزية، وهذا ما تسعى إليه السلطات الإسرائيلية، فإما القبول بتهويد القدس كإجراء عنصري وإما دفع الضريبة تمهيداً للتطهير الديني.