لبنان الحر

أكّد رئيس الهيئة التنفيذية في ?حركة أمل? المرشح عن دائرة ?البقاع الغربي? – ?راشيا،? أننا "مع ?الإخوان? في ?حزب الله? نتفق على ضرورة بناء دولة عادلة وتحالفنا معهم سبق كل التحالفات وهو على جميع الأراضي اللبنانية".

صوت لبنان

أكّد مستشار ?الرئيس ميشال عون?، أنطوان سعيد أن "الطرقات ليست لفريق سياسي معين أو لرئيس الجمهورية أو لمهندس في ?مجلس الإنماء والإعمار?، الطرقات هي لنا ولمستقبلنا في لبنان".

radio orient

أعلن رئيس الجمهورية ?ميشال عون? في تصريح له? :"أعطيت توجيهاتي للتحقق من أوضاع الجمعيات والمؤسسات المتعاقدة مع ?وزارة الشؤون الاجتماعية?، وعملها وحجم نشاطها، لتمييز تلك التي تحتاج فعلاً للدعم عن الوهمية منها".

اذاعة النور

أكّد رئيس الحكومة السابق ?نجيب ميقاتي? أنه "بصدد وضع اللمسات الأخيرة على "لائحة العزم" لخوض ?الانتخابات النيابية? المقبلة"، متمنياً "أن تكون هذه الانتخابات فرصة لتجديد الحياة السياسية في لبنان، وتفعيل ?المؤسسات الدستورية? فيه".

صوت المدى

حسناً فعلت قيادة ?حزب الله? بترشيح اللواء ?جميل السيد? للانتخابات النيابية المقبلة، ويمكن اعتبار هذه الخطوة الجريئة والمتقدمة أول إرهاصات مغادرة الحزب لسياسة الهروب من المواجهة في الملفات الداخلية.