"النهار" انتقدت تركيا بشدة فرنسا والولايات المتحدة لمطالبتهما بأن يشمل وقف النار في سوريا عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد، وسط تصاعد حدة التوتر بين أنقرة ونظرتيها في حلف شمال الأطلسي.

"النهار" وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد ظهر أمس إلى نواكشوط.

"الجمهورية" قالت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي إنها لن توافق على أن يكون لإيرلندا الشمالية قوانين جمركية مختلفة عن بقية المملكة المتحدة.

"النهار" شدّد رئيس أركان القوات الجوية الأميركية الجنرال ديفيد غولدفين على ضرورة أن تحقق الولايات المتحدة التفوّق في الفضاء الخارجي قائلاً: سنضرب من الفضاء بعد بضع سنوات.

"النهار" اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن استمرار وجود الأسلحة النووية غير الاستراتيجية الأميركية في أوروبا يُعد حاجزاً في طريق نزع السلاح النووي.

"النهار" خسر جاريد كوشنر جهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، حق الاطّلاع على المعلومات المصنّفة سرية للغاية في البيت الأبيض.

"النهار" تحدّث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام مؤتمر أممي لنزع السلاح في جنيف قائلاً إن الحكومة السورية وضعتها تحت الإدارة الدولية، وذلك على رغم الادّعاءات الباطلة التي تستهدف دمشق.

"النهار" أكّدت الحكومة السورية على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة حسام الدين علاء أنها لا تملك أي ترسانة للأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن الجماعات الإرهابية في البلاد بما في ذلك جبهة النصرة وداعش حصلتا على بعض هذه الأسلحة.

"الحياة" أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني مجدداً أمس مطالبة إيران بتولّي أمن باب المندب وأبدى استعداد بلاده لمحاورة جيرانها في الخليج في مسائل متصلة بالأمن الإقليمي من دون حاجة إلى وسيط أجنبي.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية أوروبية قولها إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووالده الراحل كيم جونغ إيل استخدما جوازات سفر برازيلية تم الحصول عليها احتيالاً لنيل تأشيرات لزيارة دول غربية في تسعينيات القرن الماضي.