لبنان الحر

روى وزير الإعلام ملحم الرياشي حادثة حصلت معه ورفاقه أيام الجامعة أثناء تفكيرهم بالهجرة، وقال: "وصلتنا رسالة أيام الجامعة، كُتب فيها "سأقول لكم كما قال الرب يسوع، لا تخافوا فأنا قد غلبت العالم"، وأثرت فيّ كثيراً تلك الجملة وأعدت حساباتي وقررت عدم السفر".

صوت لبنان

كرّمت ندوة الأطباء في حزب "الكتائب" الأطبّاء المنتسبين منذ أكثر من 25 عاماً إلى الحزب بحضور النائب سامي الجميّل الذي قدّم شهادات التقدير إلى المكرّمين.

radio orient

أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق في احتفال بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني في ​بيروت​، عن توقيع مرسوم تثبيت المتعاقدين في ​الدفاع المدني​.

اذاعة النور

أكد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التركيز على ما يجمع اللبنانيين ويقود سفينتهم إلى بر الأمان لافتاً إلى إتساع رقعة التفاؤل بامكان النهوض بالدولة إلى حيث تلاقي آمال اللبنانيين وتطلعاتهم بعد ما تم انجازه في الفترة الماضية.

صوت المدى

أكد وزير العدل ​سليم جريصاتي​ عقب لقائه رئيس مكتب ​الشرق الأوسط​ وشمال أفريقيا في مركز جنيف لتطوير القطاع الأمني وسيادة القانون أرنولد ليوتولد أن وفد المؤسسة الدولية لحماية الاستقرار العام قد حضر للاطمئنان إلى الوضع الأمني في البلاد.