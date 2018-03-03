خضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتحقيق بقضية فساد لمدة خمس ساعات كاملة في منزله. واستجوبت وحدة "مكافحة الجريمة الاقتصادية" ومحققو "سلطة الأوراق المالية" نتنياهو في ملف اسمه "بيزك 4000" للاتصالات، كما استجوبت الشرطة زوجة نتنياهو ساره في مقر للشرطة كما استجوبت معها رجل الأعمال شاوول الوفيتشي مالك شركة "بيزيك" وموقع إخباري، وكذلك المستشار الإعلامي للعائلة المعتقل منذ أسبوعين نير حيفتش، وتظاهر عشرات الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو خلال الاستجواب وطالبوه بالاستقالة.

وقعت مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في جمعة الغضب أدت إلى سقوط نحو عشرين جريحاً، وتركّزت المواجهات في بلعين ورام الله وباب الزاوية في الخليل وكذلك في قلقيليا ونابلس، وانطلقت المسيرات بعد صلاة الجمعة احتجاجاً على قرار الإدارة الأميركية بنقل السفارة إلى القدس.

"هآرتز" تم تصوير شرطي حدود إسرائيلي فيما ألقى قنبلة مسيلة للدموع نحو رجل فلسطيني وزوجته فيما كانا ينقلان طفلهما في قرية بورين في الضفة الغربية محاولين الهرب من منزلهما في منطقة شهدت تظاهرة عنيفة وفقاً إلى مصادر القوى الأمنية الإسرائيلية، وقد التقط الفيديو ناشط في جمعية "يش دين" الإسرائيلية.

"هآرتز" قال حقوقيون في الأمم المتحدة الخميس إن خطة إسرائيل لترحيل مهاجرين إريتريين وسودانيين طلبوا اللجوء إلى إسرائيل تشكّل خرقاً لحقوق الإنسان ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى وقفها ومراجعة سياسات الهجرة المعتمدة.

"يديعوت أحرونوت" قالت وزير الهجرة في الدولة الإسرائيلية سوفا لاندفر والنائب في حزب "إسرائيل بيتنا" الخميس إنها ستعمل من أجل إحضار اليهود الأثيوبيين الباقين في أثيوبيا إلى إسرائيل بعد أن أعلن الآلاف من بينهم إضراباً عن الطعام.