أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية اعتباراً من الأسبوع المقبل على واردات الفولاذ والألمنيوم مما أشعل غضباً دولياً سيتحوّل من دون شك حرباً تجارية إذا لم يتراجع عن إعلانه. وجاء رد المفوضية الأوروبية سريعاً إذ أعلن رئيسه جان كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبي سيردّ بقوة وبشكل مناسب دفاعاً عن مصالحه، وحذرت كندا الشريك التجاري الأولى لواشنطن من أن فرض أي رسوم جمركية ضد الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة لن يكون مقبولاً وستكون له عواقب على جانبي الحدود. وأكّدت روسيا أنها تشاطر الدول الأوروبية القلق. أما الصين فاكتفت بدعوة واشنطن إلى الامتناع عن اتخاذ تدابير حمائية.

حضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مواطنيها على مواجهة وقائع صعبة في شأن انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي، الذي دعته إلى ابداء مرونة في المفاوضات. وأبدت ماي استعداداً لقبول تسوية بين الجانبين قد تضمن شراكة جمركية.

قُتل شخصان بإطلاق نار في حرم جامعة سنترل ميشيغن شمال الولايات المتحدة، وأعلنت الجامعة فرض طوق أمني حول الحرم، وأضافت أن القتيلين ليسا من الطلاب وتعتقد الشرطة أن أسباباً محلية وراء الحادث.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مجموعة من الدول الغربية بقيادة واشنطن تعرقل إقامة تعددية الأقطاب في العالم. وأوضح أن المجتمع الدولي كله يدفع ثمن سعي الولايات المتحدة للحفاظ على الهيمنة على المحاور كافة. وأكد أن روسيا ستواصل الجهود لتفعيل الأجندات الإيجابية الداعية للمساهمة في تسوية الأزمات والنزاعات.

قُتل 11 شخصاً بينهم 3 عاملين إنسانيين من بعثة للأمم المتحدة في هجوم يُشتبه بأن جماعة بوكو حرام الإرهابية شنته شمال شرقي نيجيريا.

قُتل 28 شخصاً وجُرح عشرات في هجومين استهدفا السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي ومقر القوات المسلحة في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو. وأفادت أوساط وزارة الخارجية الفرنسية بأن الوضع تحت السيطرة في ما يخص البعثات الدبلوماسية.

نفى البيت الأبيض معلومات عن استقالة وشيكة لمستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر، وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي إن الجنرال ماكماستر لن يذهب إلى أي مكان والرئيس دونالد ترامب يعتقد بأنه يؤدي عملاً ممتازاً.

نددت بكين بتمرير الكونغرس الأميركي مشروع قانون يعزز اتصالات واشنطن مع مسؤولين تايوانيين، متهمة الولايات المتحدة بانتهاك تعهّدها بالامتناع عن إجراء اتصالات رسمية مع حكومة الجزيرة، كما حذرت وسائل إعلام رسمية صينية من عواقب للقرار تشمل حرباً مع تايبيه.