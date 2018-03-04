لبنان الحر

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن زغرتا أنجبت الكثير من الأبطال. كلام باسيل جاء خلال جولة بدأها في منطقة زغرتا الزاوية بزيارة بلدة مزيارة حيث أولم على شرفه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول في حضور محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا إضافة إلى عدد من كوادر التيار وفاعليات المنطقة.

صوت لبنان

اعتبر وزير الزراعة غازي زعيتر أن البنود والخطوط العريضة التي خطها ووضعها دولة الرئيس نبيه بري ليست بياناً انتخابياً وحسب إنما هي مبادئ تعني كل انسان في هذا الوطن.

radio orient

التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الرياض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

اذاعة النور

إستقبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​، حيث عرض معه الأوضاع العامة في البلاد.

صوت المدى

اعتبر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان ما تناقلته وسائل الاعلام وما صدر من مواقف حول عمل الأجهزة الأمنية والتحقيقات التي تجريها في مواضيع تتعلق بأمن البلاد وسلامتها هو خارج عن إطار الأصول والقواعد القانونية ودعا إلى ضرورة التزام الجميع سرية التحقيق وعدم توزيع أية معلومات قبل اكتمال الاجراءات القانونية والقضائية المرعية الإجراء.