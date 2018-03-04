"الحياة" سُجل انتشار أمني أمس حول البيت الأبيض بعد سماع إطلاق نار قرب مقر الرئاسة الأميركية، وفق الأجهزة الأمنية. ولم يكن الرئيس دونالد ترامب في واشنطن حين حصل إطلاق النار إذ يمضي العطلة في فلوريدا. وقال جهاز الحماية السرية المكلّف أمن الرئيس على موقع "تويتر"، إن شخصاً "تسبب لنفسه بإصابة بواسطة سلاح ناري خارج السور الشمالي للبيت الأبيض". وأضاف أن طاقماً طبياً يعالج المصاب، موضحاً أن لا مصابين آخرين.

"الحياة" تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون القرن الحادي والعشرون قرن انتصارات لبلاده، في حال انتخابه للمرة الرابعة في الاقتراع المرتقب في 18 الشهر الجاري، وحضّ مواطنيه على التصويت بكثافة. وعلى رغم برد شديد، تجمّع أنصار بوتين في ملعب "لوجنيكي" وسط موسكو، في حضور عشرات من الفنانين والإعلاميين والرياضيين والشخصيات العامة، قبل أسبوعين من انتخابات لا يواجه فيها بوتين منافساً حقيقياً.

"الحياة" أعلنت أثينا أنها لا تعتزم مبادلة جنديَين تحتجزهما أنقرة، بثمانية جنود أتراك طلبوا اللجوء في اليونان. وقال وكيل وزارة الخارجية اليوناني يورغوس كاتروغالوس: "هذه مجرد أوهام. لسنا في حرب مع تركيا لنجري تبادل سجناء. هذه حادثة ليست غريبة. فمثل هذه الأمور تحصل على الحدود".

"الحياة" دعا قيادي بارز في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين إلى "تعميق الصداقة" مع مواطنين في تايوان وهونغ كونغ وماكاو وما وراء البحار، للدفاع عن المصالح القومية لبكين ومساعدة الرئيس شي جينبينغ في تحقيق "الحلم الصيني".

"الحياة" اعلنت كوريا الشمالية أنها مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لكنها رفضت شروطاً مسبقة ومطالب واشنطن بضرورة أن تظهر رغبة في نزع سلاحها النووي. وكان مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن أعلن خلال ختام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها مدينة بيونغ تشانغ أخيراً، أن مبعوثاً لبيونغيانغ قال إن بلاده مستعدة لحوار مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "في ظروف مناسبة".