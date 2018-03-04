الحياة" تسارعت التطورات الميدانية على جبهتين رئيستين في سورية، في أوضح مؤشر إلى أن وقف العمليات القتالية الذي طالب به مجلس الأمن الأسبوع الماضي نسف تماماً. وعلى رغم مناشدات دولية لروسيا بالضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لالتزام وقف النار، كثّف النظام أمس معركته البرية في الغوطة الشرقية المحاصَرة في محاولة لفصل مناطق سيطرة المجموعات المعارِضة بعضها عن بعض.



"الحياة" بعد مخاض عسير، أقر البرلمان العراقي أمس قانون الموازنة العامة لسنة 2018، منهياً أشهراً من الخلافات على معظم فقرات القانون، خصوصاً مخصصات "الحشد الشعبي" والمحافظات المنتجة للنفط، في وقت قاطع النواب الكرد الجلسة للمرة الثانية احتجاجاً على خفض حصة الإقليم من 17 في المئة إلى 12,6 في المئة، مهددين بمقاطعة العملية السياسية. وفي الجلسة نفسها، صوّت البرلمان على قانون الانتخابات المحلية الذي شمل للمرة الأولى منذ عام 2003 محافظة كركوك المتنازع عليها.



"الحياة" أعلن مساعد الرئيس السوداني عمر البشير، نائبه في حزب المؤتمر الوطني الحاكم فيصل حسن إبراهيم أن الرئيس اقترب من إجراء تعديل وزاري محدود وأن المشاورات في هذا الشأن شارفت على نهايتها. وأوضح إبراهيم خلال لقاء مع رؤساء تحرير صحف في الخرطوم، أن التعديل الوزاري سيشمل وزراء حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبعض ممثلي القوى السياسية الأخرى في السلطة ولن يقتصر على وزراء القطاع الاقتصادي وحدهم، مشيراً إلى أن التغيير يستهدف تحسن أداء الحكومة "وسيكون البقاء للأفضل لأن ضعف أداء وزير سيؤثر على الأداء العام".



"الحياة" أعلنت وزارة الداخلية العراقية القيام بعملية استباقية غرب مدينة الموصل، أسفرت عن اعتقال عدد من عناصر "داعش" بينهم قياديون معروفون، وفيما نفذت شرطة نينوى حملة دهم وتفتيش في مدينة الموصل وجنوبها بحثاً عن إرهابيين، أكدت قيادة عمليات المحافظة حصولها على وعود من رئيس الوزراء حيدر العبادي برفد الشرطة بعناصر جديدة لتعزيز الأمن.