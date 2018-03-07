الشرق الأوسط

28 / 2 / 2018

الولايات المتحدة تنافس روسيا على المفاعلات النووية السعودية

يبدو أن المنافسة سوف تشتد على بناء المفاعلات النووية السعودية، حيث تبدي الولايات المتحدة اهتماماً شديداً بالموضوع في أعقاب إعلان روسيا قبل أسبوعين أنها تقدمت رسمياً لبناء مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء في المملكة. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة لم تسمها أن وزير الطاقة الأميركي ريك بيري سوف يسافر إلى لندن من أجل لقاء نظرائه السعوديين، وعلى رأسهم وزير الطاقة والصناعة خالد الفلح للتباحث حول الموضوع النووي السعودي. ولدى الحكومة الأميركية اتفاقيات مع بعض الدول تمنعها من السماح لها بتخصيب اليورانيوم مقابل نقل التقنية النووية لها. وكانت مسألة تخصيب اليورانيوم في السعودية من بين المسائل التي عرقلت المفاوضات في عهد إدارة الرئيس السابق باراك اوباما، وتدرس السعودية، التي تسعى لتقليص الاستهلاك المحلي للنفط، بناء قدرة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية تبلغ 17,6 ميغاوات بحلول 2032.

28 / 2 / 2018

الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط عام 2019

بدد النفط المكاسب المبكرة التي كان حققها، وسط مخاوف المستثمرين بشأن زيادة إنتاج الولايات المتحدة التي فاقت أثر إشارات على قوة الطلب والإعتقاد في قدرة قيود الإنتاج التي تفرضها "المنظمة المصدرة للنفط" (أوبك) على تقليص المعروض. وقال الرئيس التنفيذي لـ"وكالة الطاقة الدولية" فاتح بيرول إن "الولايات المتحدة ستتفوق على روسيا كأكبر منتج للنفط في العالم بحلول 2019 على الأكثر". وأشارت في تصريح إلى وكالة "رويترز" إلى أن "نمو النفط الصخري الأميركي قوي جداً" (...) الولايات المتحدة ستصبح منتج النفط الأول في وقت قريب". وارتفع مستوى إنتاج الخام الأميركي فوق 10 ملاين برميل يومياً أواخر العام الماضي للمرة الأولى منذ سبعينات القرن الماضي، لتتفوق بذلك الولايات المتحدة على السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وقال بيرول إن" نمو الإنتاج ليس قوياً في الولايات المتحدة لوحدها"، مشيراً إلى "النفط الرملي في كندا على وجه الخصوص، والمشاريع البحرية البرازيلية، إذ يعتبران محركين رئيسيين لقيادة الإنتاج من خارج الولايات المتحدة". وأذكت صفقة شراء" جيلي" الصينية لصناعة السيارات حصة بتسعة بلايين دولار في "دايملر" المنتجة للسيارات مرسيدس - بنز، مخاوف في ألمانيا من وقوع خبراتها العالية القيمة في أيد صينية. وإلتزمت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريغيه تسيبريز، بموقف برلين بأن خطوة "جيلي" هي محض صفقة تجارية بين شركات، لكنها قالت إن انفتاح ألمانيا يجب ألا تستغله دول أخرى. وتضغط "جيلي" التي تمتلك "فولفو" السويدية لصناعة السيارات، على "دايملر" للإستفادة من خبراتها في السيارات الكهربائية والسيارات الذاتية القيادة. وشددت ألمانيا قواعدها المنظمة للإستحواذات الأجنبية العام الماضي، لتصبح أول دولة في الإتحاد الأوروبي تفعل ذلك، بعد سلسلة صفقات استفادت الصين من خلالها بخبرات تكنولوجية، بينما ما زالت محاولات شركات ألمانية للسيطرة الكاملة على منافسين صينيين تواجه طريقاً مسدوداً.

1 / 3 / 2018

مخاوف من اشتعال تجارية مفتوحة بين أميركا والصين

في خطوة جديدة نحو تعميق إجراءات الحماية التجارية في الولايات المتحدة، أوصت وزارة التجارة بزيادة الرسوم المفروضة على الواردات من صفائح الألمنيوم لأنها تحظى بدعم يمكنها من البيع بأقل من سعرها السوقي. فيما تعهد مسؤول صيني بارز بأن تتخذ بكين "الإجراءات اللازمة"، رداً على القرار الأميركي... ما ينذر بانطلاق حرب تجارية مفتوحة بين أكبر اقتصادين في العالم في حال اشتعال الأزمة. ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان من وزارة التجارة الأميركية، قالت فيه إن رسوماً مضادة للإغراق وأخرى تعويضية سيتم فرضها على عدد من الشركات الصينية، مع هامش للإغلاق بين 48,64% إلى 106,09% ومعدلات من الدعم للسلع تتراوح بين 17,14% و 80,97%. وتعد العلاقات التجارية بين أميركا والصين واحدة من أكثر القضايا الساخنة التي تضعها إدارة الرئيس دونالد ترامب نصب أعينها، حيث يصف الرئيس الأميركي العجز التجاري لبلاده مع الصين بأنه "محرج".

2 / 3 / 2018

67 مليار دولار تائهة بين 8 دول... والإنقسام الداخلي يفقد ليبيا المليارات

أهدر الإنقسام السياسي بين الأفرقاء الليبيين، كثيراً من الحقوق الاقتصادية للبلد الغني بالنفط، مما أثر على استعادة أصول مجمدة في الخارج منذ رحيل النظام السابق، تقدر بـ67 مليار دولار، وأصبح الأمل المستهدف الآن، أن تشارك ليبيا في إدارة ثاني أكبر صندوق سيادي في أفريقيا، وسط تحذيرات أممية من "إذابة أمواله بمساعدة أطراف داخلية" وقت ألمحت فيه تقارير إلى أن فوائد تلك الأصول في دولة أوروبية تذهب إلى "أرصدة سرية في بنوك" بعدد من الدول. وقال الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار، إن إحدى كبرى شركات المحاسبة والتدقيق أجرت تقييماً تفصيلياً لكل أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بين 2012 و2014، وقدرت القيمة العادلة بنحو 66 مليار دولار.

3 / 3 / 2018

نذر حرب أميركية - علمية بعد إعلان رسوم حمائية على الصلب والألمنيوم

أثارت تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن قرار بتطبيق رسوم حمائية على واردات الصلب والألمنيوم ردود أفعال واسعة من البلدان المصدرة لهاتين السلعتين إلى السوق الأميركية، وهو ما ينذر بحرب تجارية وشيكة بين القوى الإقتصادية الكبرى. واعتبر روبيرتو أزيفيدو، مدير عام منظمة التجارة العالمية، أن قرار الرئيس الأميركي "ينطوي على تصعيد حقيقي... وأي حرب تجارية ليست في صالح أحد... وستراقب منظمة التجارة العالمية الموقف عن كثب". وقالت المفوضية الأوروبية أمس إنها "لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء قرار يضرب صناعات دول الإتحاد الأوروبي"، وقال وزير الإقتصاد الفرنسي "إن حرباً تجارية بين الأميركيين والأوروبيين لا يخرج منها أي طرف رابحاً"، وفي ذلك تهديد غير مبطن. أما وزير خارجية ألمانيا، فطلب من الإتحاد الأوروبي رداً حازماً على الولايات المتحدة التي ستضرب بقرارها هذا آلاف الوظائف الأوروبية. وفي موسكو صدر بيان تضامني مع الأوروبيين، وقال: "إن روسيا تدرس الوضع بعناية لجهة إعادة النظر بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة"، فيما يشبه استغلالاً سياسياً للموقف. والمفارقة تكمن في أن وزارة التجارة الأميركية وفي سياق تبريرها لرفع الرسوم أشارت إلى الصين تحديداً على أنها "تمارس التجارة بلا عدالة"، علماً بأن التصدير الصيني للفولاذ والألمنيوم إلى أميركا لا يشكل إلا 2 في المئة من إجمالي الإستيراد الأميركي من المعدنين.

الحياة

5 / 3 / 2018

الحلفاء يطلبون إعفاءهم والصين لن تقف"مكتوفة اليدين"

توسعت المواقف العالمية المنددة، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الأميركية من الصلب بنسبة 25 في المئة وعلى منتجات الألمنيوم بنسبة 10 في المئة، وتهديده بفرض "رسوم على أساس المعاملة بالمثل" على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الذين يردون بتدابير مماثلة. إذ أعلنت بكين أنها "لا تريد حرباً تجارية"، لكن لن تقف "مكتوفة الأيدي" أمام التهديدات الأميركية لصادراتها. وتعد الصين منتجاً رئيسياً للصلب والألمنيوم في العالم، لكن تؤمن جزءاً ضئيلاً من الواردات الأميركية من هذين المنتجين، بالتالي لن يكون لهذه الرسوم الجديدة تأثير كبير عليها في حال إقرارها. لكن تشانغ أبدى مخاوف إزاء الإنزلاق في دوامة تخرج عن السيطرة، في وقت تضاعف واشنطن التحقيقات ورسوم مكافحة إغراق الأسواق ضد العملاق الآسيوي في مجالات كثيرة تمتد من الغسالات الى الألواح الشمسية. وفتحت السلطات الصينية في هذا السياق، تحقيقاً مضاداً للإغراق بحق الذرة البيضاء الأميركية، كما لا تستبعد استهداف صادرات الصويا الضخمة الأميركية.

الشرق الأوسط 6 / 3 / 2018

النعيمي: مستقبل الطاقة في السعودية لن يكون من النفط والغاز فقط

ذكر علي النعيمي، وزير النفط السعودي السابق إن هناك العديد من المعادن التي يمكن استغلالها بصورة اقتصادية في المملكة، مثل السيليكا والمعادن الثقيلة وهو ما تضمنته رؤية 2030، والتي وضعت قطاع التعدين كإحدى الركائز الأساسية لتطوير القطاع غير النفطي في المملكة. فبالنسبة للعالم لا يزال النعيمي يرى أن الطلب على النفط سيستمر لأن الطلب لن يأتي وحسب من قطاع النقل، بل سيأتي من قطاعات أخرى. وبالنسبة للمملكة فإن النعيمي يرى أن رؤية 2030 هي مستقبل المملكة وأن مستقبل الطاقة في السعودية لن يكون من النفط والغاز فقط، بل هناك الطاقة الشمسية كذلك.