لبنان الحر

أشار مستشار رئيس حزب ​القوات​ ​وهبي قاطيشا​ إلى أنه لا يريد التعليق على موضوع المقدم ​سوزان الحاج​ قبل صدور الأحكام القضائية.

صوت لبنان

أكد النائب ​سامي الجميل​، في مؤتمر صحفي له، "أننا نسمع كلاماً كثيراً حول ​الموازنة​ ولا يمكننا إلا أن ندق ناقوس الخطر مجدداً، لأن السياسة​ العشوائية التي تعتمدها السلطة ستوصل البلد إلى انهيار كبير سيدفع ثمنه الشعب.

radio orient

لفت رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء إلى أن هناك جلسة للجنة الوزارية غداً، واذا انتهينا من ​الموازنة​ يمكن عقد جلسة منتصف الأسبوع المقبل.

اذاعة النور

توقف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، خلال لقاء الأربعاء النيابي عند العدد الكبير الذي سجل للمرشحين للانتخابات والذي لم يحصل منذ الاستقلال، معتبراً أن "هذا الرقم يعود لأسباب عديدة منها، النظام النسبي للقانون الجديد، وتحريك العصب الطائفي والمذهبي نتيجة الصوت التفضيلي".

صوت المدى

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ضرورة إنجاز مشروع الموازنة في أقرب فرصة ممكنة بعدما تنتهي اللجنة الوزارية من درسه والاتفاق على أرقام الموازنة"، لافتاً إلى أن "التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها قد أنجزت"، متمنياً فوز أكبر عدد من المرشحات الـ111 اللواتي تقدمن بترشيحهن.