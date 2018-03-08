"الشرق الأوسط" حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، خصومه من إضعاف حكومته، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى غرق سفينة النظام ككل.

"الشرق الأوسط" اتهمت الولايات المتحدة رسمياً أمس كوريا الشمالية باغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم كيم جونغ أون بغاز الأعصاب في مطار كوالالمبور.

"الشرق الأوسط" أكد مسؤول في البيت الأبيض أن المناورات العسكرية التي تجرى سنوياً بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي أرجأت إلى ما بعد انتهاء الألعاب البارا أولمبية ستستأنف كما كان مقرراً.

"الجمهورية" التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي دافعت عن علاقات بلادها العسكرية والأمنية مع حليفتها المملكة العربية السعودية.

"اللواء" عقد اجتماع وزاري طارئ في لندن أمس، لبحث الاشتباه بتسميم عميل مزدوج روسي سابق وابنته، في قضية أثارت غضب موسكو التي وجهت إليها أصابع الاتهام.

"اللواء" ذكرت الحكومة الفرنسية أن نحو 1700 فرنسي توجهوا إلى مناطق المتطرفين في العراق وسوريا اعتباراً من 2014 ولا يزال 730 شخصاً و500 طفل في المنطقة المذكورة.