لبنان الحر

أنهت السلطة السياسيّة درس بنود الموازنة وأرقامها، وهي تختتم نقاشاتها مساء الأحد على أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين أو الثلثاء لبتّها.

صوت لبنان

النائب وليد جنبلاط يستقبل Thomas Oppermann نائب رئيس مجلس النواب الألماني من الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيت الوسط السفير اليوناني في لبنان ثيودورس باساس، وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

اذاعة النور

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، وتم استعراض الأوضاع على الساحة اللبنانية، إضافة إلى الشأن الإنمائي.

صوت المدى

الرئيس عون استقبل سفير اليونان في لبنان "تيودور باساس" لمناسبة انتهاء مهامه.