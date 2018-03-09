"الحياة" رفعت الولايات المتحدة مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي، ينص على فرض حظر على إرسال الأسلحة إلى جنوب السودان ويضمن اتخاذ كل الإجراءات الضرورية ضد الجهات التي تعرقل عملية السلام.

"الجمهورية" دعت الصين أمس الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى بدء حوار في أسرع وقت، في حين صرح وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون بأنه ما زلنا بعيدين عن مفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

"الحياة" نقلت قناة تلفزيونية عن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو قوله إن أنقرة ستجري عملية مشتركة مع الحكومة العراقية المركزية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.

"الجمهورية" أعلن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أمس، أن طهران لن تتفاوض مع الغرب بشأن وجودها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد أيام من زيارة لوزير الخارجية الفرنسية سعى خلالها إلى بحث دور طهران في الصراعات الإقليمية.

"الحياة" كرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقاداته قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل" مؤكداً أن القرار لا يساهم في حل الصراع.