لبنان الحر

أشار مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس إلى أن "النقاشات مع الفرقاء السياسيين وصلت إلى مرحلة متقدمة، تماماً كالتحالفات الانتخابية التي اقتربت من الاكتمال بانتظار إجراء بعض الترتيبات النهائية التي سيليها الإعلان عن اللوائح والمرشحين"، لافتاً إلى أن "العملية ككل قيد الاكتمال وفي المحطات الأخيرة".

صوت لبنان

أكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في ​القوات اللبنانية​ شارل جبّور أن التحالف تم بشكل كامل بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي​ مع وعد الاشتراكي للقوات بمنح أصواته في زحلة و​المتن الشمالي​ مشيراً إلى أن الوضع ذاته ينسحب على ​تيار المستقبل​ والاشتراكي ما عدا مشكلة عالقة في ​إقليم الخروب".

radio orient

أكد النائب قاسم هاشم أن لائحة الأمل والوفاء تدخل الاستحقاق الانتخابي المقبل من بوّابة الخيارات والثوابت الوطنية السياسية، التزاماً بقضايا الناس في كل القطاعات والشرائح وعلى كل المستويات، انطلاقاً من نهج وخيار شعبنا الملتزم قضايا الوطن حفاظاً على كرامة وعزة وسيادة لبنان والتي من أجلها كانت مسيرة الشهداء والصمود وهذا ما رفع لبنان على خارطة الاهتمام الدولي مستنداً إلى عوامل قوته ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة.

اذاعة النور

ذكر المدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود أنه بات بإمكان من حصل على موافقات مسبقة من المصارف أن يحصل على قرضه السكني من المؤسسة العامة للإسكان بعدما تمت حلحلة هذا الشق من أزمة القروض السكنية، مطمئناً في تصريح صحفي اللبنانيين إلى أن أزمة الملفات العالقة التي سبق للمؤسسة الموافقة عليها تمّت حلحلتها.

صوت المدى

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي في كلمة له خلال إقامة اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل وتجمع المعلمين في لبنان، احتفالاً تكريمياً للمعلّمين إلى أنه "للمعلم الذي من همساته سكب شرايين حنينه، والذي تفيئنا بحرفه وحبره وكبرنا معاً بالآلام والآمال في السرّاء والضرّاء في الطموحات والأحلام وللمعلّم الذي تحمل مدارسنا على مستوى هذه القرى اسمه شهيداً مجاهداً مقاوماً.