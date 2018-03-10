"المستقبل" رفضت المحكمة العليا الإسبانية الجمعة طلباً لإطلاق سراح الزعيم الانفصالي جوردي سانشيز من السجن ليتمكّن من أداء اليمين رئيساً جديداً لإقليم كاتالونيا الأسبوع المقبل.

"المستقبل" عرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار للمساعدة في العثور على مسؤول في حركة طالبان الباكستانية مولانا فضل الله.

"المستقبل" ينتخب الكوبيون غداً أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 605 من أصل عدد مماثل من المرشحين بينهم خليفة الرئيس راوول كاسترو الذي يفترض أن يتولى مهامه في نيسان المقبل.

"المستقبل" تولّى عناصر من الجيش والشرطة السريلانكية حفظ الأمن في محيط مساجد في أنحاء البلاد خلال صلاة الجمعة أمس، بعد أربعة أيام على أعمال عنف أدّت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

"المستقبل" اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على عقد قمة تاريخية في أيار المقبل، يأمل المجتمع الدولي بأن تحقق اختراقاً في تسوية أزمة البرنامجين النووي والصاروخي.