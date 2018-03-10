"الحياة" تعرّضت الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق أمس لقصف عرّض قافلة مساعدات أرسلتها الأمم المتحدة إلى الخطر.

"الحياة" شنت قوات الجيش السوري هجوماً برياً موازياً للقصف الذي تشارك فيه طائرات روسية، تمكّنت بموجبه من السيطرة على أكثر من نصف مساحة المنطقة المحاصرة في الغوطة الشرقية.

"الحياة" رأى المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أمس، أن الظروف التي يواجهها المدنيون في سوريا أسوأ من أي وقت مضى.

"الحياة" أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، أن القوات التركية تستطيع أن تدخل في أي لحظة مدينة عفرين مشيراً إلى أن المدينة باتت محاصرة.

"الحياة" أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 67 هجوماً استهدف منشآت طبية وعاملين في المجال الصحي في سوريا خلال أول شهرين من العام الجاري.

"الحياة" أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار أمس بأن شرطة المحافظة نفذت عملية أمنية واسعة في مناطق متفرّقة من المدينة، فيما كشف مسؤول محلي عن اختباء قيادات كبيرة لـ"داعش" في أنفاق تحت الأرض في مناطق غرب الموصل.

"المستقبل" وقعت أمس مواجهات متفرّقة في الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار التظاهرات الأسبوعية التي ينظمها الفلسطينيون رفضاً للاستيطان وجدار الفصل، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس استشهاد الشاب محمد زين الجعفري برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات وقعت في الضفة الغربية.

"المستقبل" اختتم ولي العهد السعودي الأمير سلمان زيارته لبريطانيا بتوقيع بروتوكول لشراء 48 مقاتلة "تايفون" وتوقيع 18 اتفاقاً اقتصادياً، ومنحت الهيئة العامة للاستثمار في الرياض عشر شركات بريطانية رخصاً لتسهيل عملها في السعودية.