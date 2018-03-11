لبنان الحر

سأل الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري خلال إطلاق الماكينة الانتخابية في عاصمة الشمال - طرابلس "ماذا أقول بعد رؤيتي لهذا المشهد، ما نراه اليوم هو تيار المستقبل بأجمعه، وإذا كان تيار المستقبل في الشمال وطرابلس بخير، فنحن نقول أن تيار المستقبل في كل لبنان هو بخير".

صوت لبنان

إنتخابياً، الأنظار مشدودة إلى بعد ظهر الغد، وتحديداً إلى مجمع "سي سايد" الذي يستضيف حفل إعلان مرشحي "تيار المستقبل"، ويلقي خلاله الرئيس الحريري كلمة تتضمن رؤية "تيار المستقبل" في الطريق نحو إستحقاق السادس من أيار.

radio orient

أشار النائب في تكتل "التغيير والاصلاح" فريد الخازن إلى أسباب عديدة دفعته لاتخاذ قرار عدم خوض المعركة الانتخابية، وأبرزها قانون الانتخاب الذي ذكر أنه كان أول منتقديه، لافتاً إلى أن هذا القانون يجعل المعركة ضمن اللائحة الواحدة عبر الصوت التفضيلي.

اذاعة النور

في لبنان، خارطة التحالفات الانتخابية لا تثبت على حال، فرز وضم يفرضه حساب الربح والخسارة بين اللاعبيين الداخليين بتأثير من لاعبين خارجيين، فما بعد زيارة الرئيس سعد الحريري إلى السعودية ليس كما قبلها.

صوت المدى

أشار نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق نقولا صحناوي خلال جولة في كرم الزيتون يرافقه رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني إلى أنه "من لا يعرف كرم الزيتون يجهلها، ففي هذه المنطقة كرم كبير ومن يدخل إليها يحبها ويتغنى بالجو العائلي الموجود بين أبنائها".