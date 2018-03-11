قتلت قوات الاحتلال يوم الأول من أمس الشاب الفلسطيني الأبكم والأصم محمد زلوم خلال مواجهات في وسط مدينة الخليل. وشهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين الغاضبين خلال فعاليات "جمعة الغضب" تنديداً بالقرار الأميركي نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بالمدينة كعاصمة لإسرائيل، وأصيب العديد من الفلسطينيين بجروح وكذلك بحالات اختناق جرّاء قنابل الغاز خصوصاً في بلدة بلعيت.