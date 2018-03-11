"الحياة" قبل نحو أسبوع على انتخابات من المرجح أن يفوز فيها بوتين بولاية رابعة تدوم ستَ سنوات إضافية، نفى الرئيس الروسي في لقاء مع قناة التلفزة الأميركية "أن بي سي"، وجود أي نية لديه لتعديل فقرات في الدستور تسمح له بالبقاء في الكرملين إلى ما بعد 2024. وقال في المقابلة التي نَشرها الكرملين أمس: "أظن أني قلت سابقاً، لم أغيّر الدستور قط، لم أفعل ذلك ليتوافق معي، وليس لدي أي مخططات للقيام بذلك اليوم".

"الحياة" يسعى الاتحاد الأوروبي، من خلال مشاورات تجرى في بروكسيل مع ممثلي إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى وقف دوامة العقوبات والعقوبات المضادة، وتفادي تقديم الشكوى إلى منظمة التجارة العالمية. وطلبت المفوضية الأوروبية في اجتماع مع الجانب الأميركي أمس في بروكسيل استثناء صادرات الفولاذ والألمنيوم الأوروبية من الرسوم التي أعلنت واشنطن بدء تنفيذها قبل نهاية الشهر الجاري.

"الحياة" تعقد مارين لوبن، رئيسة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف، مؤتمراً في ليل شمال فرنسا بعنوان "إعادة تأسيس الحزب"، بعد خسارتها في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة أمام الرئيس إيمانويل ماكرون، ما أدى إلى تدهور شعبيتها. ويحضر المؤتمر ستيف بانون، وهو مستشار سابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويُتوقّع ألا يغيّر المؤتمر شيئاً، إلا اسم الحزب، في ما اعتبره والدها جان ماري لوبن، مؤسسه ورئيسه الشرفي، "جريمة".