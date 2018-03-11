الحياة" باتت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على مشارف مدينة عفرين شمال غربي سورية، إثر معارك عنيفة مع مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية، في وقت جدّد الرئيس رجب طيب أردوغان تهديده بتوسيع الهجوم ضد المقاتلين الأكراد ليشمل بلدات حدودية رئيسة يسيطرون عليها وصولاً إلى الحدود العراقية.

"الحياة" تقدمت قوات الجيش السوري في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق حيث تمكّنت من تطويق مدينتيْ حرستا ودوما، وصعّدت هجماتها في محور مديرا بهدف الوصول إلى إدارة المركبات التي تتصل بالعاصمة.

"الحياة" يستعد وفد الوساطة المصري، الأسبوع المقبل، لجولة أخرى من مساعي المصالحة بين قادة حركة "حماس" في غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله. وطالبت السلطة "حماس" بتسليمها الأراضي والقضاء ودوائر الجباية المالية في غزة، متعهدة ضم 20 ألف موظف مدني إلى سلم الرواتب، إلا أن "حماس" عارضت ذلك.

"الحياة" قصفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لميليشيات الحوثيين على الشريط الحدودي قبالة مدينة جازان جنوب المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع قصف مدفعي للتحالف طاول مواقع الميليشيات في منطقة الغور في صعدة.