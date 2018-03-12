لبنان الحر

أشار رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" ​شارل جبور​، إلى أنّ "التحالف الانتخابي" مع ​"حزب الله​" الّذي جرى في العام 2005 كان له ظروفه الخاصة، وخلافنا معه استراتيجي وجذري وجوهري، لافتاً إلى أنّ "ممارسة وزراء "حزب الله" داخل الحكومة أفضل بكثير من وزراء آخرين تابعين لمكوّنات سياسية أخرى".

صوت لبنان

لفت رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، خلال حفل إطلاق البرنامج الانتخابي لحزب الكتائب​، إلى أن "كثيرون يسألون لماذا نخوض لوحدنا هذه المواجهة، نحن وحدنا لأننا وحدنا لم نكذب عليكم يروننا لوحدنا لكننا لدينا أكبر ثروة ونحن اليوم نعتبر أنه وبمجرد أننا موجودين بقلب وضمير كل "آدمي" في ​لبنان​ نحن ​الأكثرية​ وهم لوحدهم ".

radio orient

أكّد القيادي في "​تيار المستقبل​" ​مصطفى علوش​، أنّ "العنوان الأساسي لإعلان ترشيحات "المستقبل"، هو العودة بقوّة كافية لإعادة تأمين الاستقرار للبلد وتجنيبه الصراعات العبثية، كذلك تأمين الاستمرارية في العلاقة مع ​الدول المانحة​، حتّى نتمكّن من الحصول على البرامج المفيدة للبنان من خلال الخطة الّتي وضعتها ​الحكومة​".

اذاعة النور

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​نوار الساحلي​ في كلمة له خلال غداء تكريمي أقامه نزار دندش لمرشح ​حزب الله​ في ​بعلبك الهرمل​ ​إيهاب حمادة​ أن "موضوع ​العفو العام​ هو أمر جدي ويتم بحثه ونحن على قناعة بأن ما يجب أن يحصل وفي كل فترة ومرحلة هو قلب الصفحة، وهذا ما يحصل عالميا كل فترة زمنية".

صوت المدى

أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن بعض السياسيين هدروا المياه والنفط والطبيعة وحاولوا وضع يدهم على اللبنانيين المنتشرين ليهدروا ثروة الإنسان وشدد على أنه لن يسمح لهم باستبدال اللبنانيين لا بنازحين ولا بلاجئين.