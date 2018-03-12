"المستقبل" أكد التحقيق الجاري في محاولة اغتيال الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز أعصاب في مدينة ساليزيري الإنكليزية العثور على آثار مادة كيميائية سامة في مطعم "زيتزي" وحانة "ميل" اللذين تناول فيهما الضحيتان طعامهما وشرابهما ظهر الأحد من الأسبوع الماضي.

"المستقبل" أصيب عدد كبير من الأشخاص بجروح أمس، في مطار دوسلدورف (غرب ألمانيا) خلال صدامات بين متظاهرين مؤيدين للأكراد وأتراك والشرطة.

"المستقبل" أعلن مسؤول محلي في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية ستحتاج إلى نحو مليار دولار هذه السنة لتلبية حاجات نحو مليون لاجئ روهينغي يعيشون في مخيمات جنوب شرق بنغلادش.

"اللواء" أعلنت أجهزة الأمن الروسية أمس أنها أحبطت اعتداء قرب ساراتوف في جنوب غرب روسيا وقتلت إرهابيين من دون أن تحدد عددهم.

"الجمهورية" أعلنت روسيا أمس أنها أطلقت بنجاح صاروخاً أسرع من الصوت.

"الجمهورية" تظاهر أكثر من ثلاثة آلاف شخص في اليونان تعبيراً عن دعمهم لجنديين يونانيين معتقلين في تركيا منذ عشرة أيام.

"الجمهورية" مهّد البرلمان الصيني أمس الطريق أمام شي جينبينغ للبقاء رئيساً مدى الحياة بإلغائه الحد الأقصى للولايات الرئاسية ومنحه سلطة شبه مطلقة من أجل تطبيق رؤيته لتحويل البلاد إلى قوة عظمى اقتصادياً وعسكرياً.

"الحياة" بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب متحمساً لمحادثاته المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أيار المقبل، مرجحاً أن تشكل نجاحاً هائلاً، وتفضي إلى أعظم اتفاق للعالم.