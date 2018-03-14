الحياة

8/3/2018

النفط يتراجع بعد استقالة مستشار ترامب

تراجعت أسعار النفط متأثرة بانخفاض المخزون في السوق بعد استقالة المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب والمناصر للتجارة الحرة غازي كون، ما عزز مخاوف في شأن إتجاه واشنطن لفرض رسوم جمركية على الواردات ونشوب حرب تجارية. وقال تجار إن إرتفاع الإنتاج الأميركي وزيادة المخزون أثراً في أسعار الخام، ما دفع العقود الآجلة على مؤشر "ستاندر آند بورز500" للإنخفاض بأكثر من واحد في المئة اليوم. وحذرت اقتصادات كبرى من بينها الإتحاد الأوروبي والصين، من أن مثل هذه الرسوم الجمركية قد تشعل حرباً تجارية عالمية، ما قد يقوض النمو الإقتصادي وبالتالي استهلاك النفط. وقال تجار إن أسعار النفط تأثرت أيضاً بزيادة مخزون الخام الأميركي.

8/3/2018

لاغارد: لا أحد يربح الحروب التجارية

أثار موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديد من الحروب التجارية، التي اعتبرها "غير سيئة وهي تضرهم، ولا تضرنا"

مقللاً من أهمية المخاوف من اندلاع مواجهة عالمية، موجة ردود عالمية، إذ أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في رد مباشر، أن الحروب التجارية "سيئة ومن السهل خسارتها". واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كرستين لاغارد، أن الحروب التجارية "لا يربحها أحد" وشددت على أن "عواقب فرض الرسوم الأميركية على الواردات، ستكون خطيرة بالنسبة إلى الإقتصاد الكلي، إذا ردت الدول الأخرى بفرض رسوم من جانبها". ورأت لاغارد متحدثة إلى إذاعة " آر تي أل" الفرنسية، أن "العواقب على الإقتصاد الكلي ستكون خطيرة ليس إذا أخذت الولايات المتحدة إجراء فحسب، لكن بخاصة إذا ردت الدول الأخرى، لا سيما تلك التي ستكون الأشد تأثراً مثل كندا وأوروبا وألمانيا تحديدًا".

13/3/2018

روسيا تخطط لزيادة صادراتها من الوقود

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها المبكرة أمس، في حين تلقي زيادة الانتاج الأميركي بظلالها على الأسواق على رغم تباطؤ نشاطات الحفر في الولايات المتحدة. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الاميركي 61.91 دولار للبرميل، بانخفاض 13 سنتا تعادل 0.2 في المئة. ويأتي تراجع الأسعار بعد مطالب يوم الجمعة وفي وقت سابق. وقال محلل الإستثمار في ريفكين للأوراق المالية وليام أولولين ربما ساهم تراجع عدد الحفارات وبيانات الوظائف القوية في دعم الأسعار. وفي الأسبوع الماضي خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر للمرة الأولى في نحو شهرين. في سياق آخر، تظهر خطط شركات وتقارير محللين، أن روسيا تخطط لزيادة كبيرة في صادرات الوقود والإستحواذ على حصة أكبر من السوق الأوروبية بعد عملية تحديث شاملة لمصافي النفط قيمتها 55 ليون دولار. وتتوقع فايغون للإستشارات، وهي مؤسسة بحثية روسية، أن ترتفع كميات التكرير الأولى للنفط الروسي ثمانية ملايين طن هذا العام.

الشرق الأوسط

9/3/2018

ترامب يدشن الحرب التجارية باعتماد رسوم الصلب والألمنيوم

أعلنت الولايات المتحدة، توقيع الرئيس دونالد ترمب رسمياً على القرار الخاص بفرض رسوم حمائية على منتجات الصلب والألمنيوم في وقت متأخر من اليوم، التي يعدها مراقبون بداية لحرب تجارية بين أميركا وشركائها التجاريين. وقال بيتر نافارو، المستشار الأساسي للرئيس الأميركي، إن الرسوم الجديدة سيتم فرضها فعلياً خلال فترة 15 إلى 30 يوماً. ويأتي الإعلان عن اعتماد الرسوم الحمائية رغم توقيع 100 عضو كونغرس على خطاب يعتبر هذه الرسوم "ضرائب تجعل الشركات الأميركية أقل تنافسية في والمستهلكين الأميركيين أفقر". وبينما تبرر الإدارة الأميركية فرض هذه الحماية برغبتها في إنقاذ وظائف العاملين في صناعات الصلب والألمنيوم من منافسة الأجانب، قالت ال "وشنطن بوست": إن قطاعات أخرى توظف أعداداً ضخمة من العاملين في أميركا ستتضرر من إرتفاع أسعار هاتين السلعتين بعد فرض الحماية عليهما.

12/3/2018

أجواء الحروب التجارية تنعكس اضطراباً في أسواق السلع والنفط

ساهمت أجواء التوتر السائدة في حركة التجارة العالمية بتراجع أسعار السلع الرئيسية على نطاق واسع. وأكد تقرير صادر عن قسم استراتيجيات السلع في "سلكسو بنك" هبوط أسعار الصناعية للمعادن الصناعية إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوعين، بينما انخفضت أسعار النفط بالتزامن مع انتقال التركيز نحو ارتفاع مخزوناته، في حين بدأت عمليات جني أرباح المحاصيل الزراعية الرئيسية في أعقاب الإرتفاع الأخير الذي شهدته أسعارها نتيجة الأحوال الجوية القاسية. وفي الوقت الذي تأرجحت فيه أسعار النفط بين الإنخفاض والإرتفاع في أسواق الأسهم، تم دعم الإتجاه التصاعدي المتواصل بين المضاربين بفضل مستويات الطلب العالمية القوية. وبالرغم من ذلك، ما زال النفط الخام يواجه تحدياً صعباً يتمثل في ارتفاع امدادات الدول غير الاعضاء في"أوبك" ويضاف إلى ذلك أجواء التوتر الناجمة عن تهديدات الحري التجارية. من ناحية ثانية، يشكل نمو معدلات إنتاج النفط في الدول من خارج منظمة أوبك تحدياً كبيراً يعرقل مساعي دول المنظمة وروسيا للحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك على الأقل في المدى القصير.

10/3/2018

عاصفة من الإنتقادات الدولية لرسوم ترمب على الصلب والألمنيوم

بعد أن وقع الرئيس الأميركي قراره بفرض رسوم حمائية على واردات الصلب والألمنيوم، انهالت الانتقادات الدولية من شركاء أميركا التجاريين، بينما حاولت الإدارة الأميركية تخفيف حدة الهجوم عليها باستثناء بعض الدول من هذه الرسوم. وأشار ترمب أيضاً إلى بلاده ترتبط بـ"علاقات وثيقة جداً بأستراليا(...) ولدينا فائض تجاري مع هذا البلد العظيم والشريك"، وهو ما ينبئ بإعفاءات محتملة عن "دول أخرى " لم يحددها الرئيس. إلا أن ترمب هاجم الدول التي قال إنها "استغلت بلاده" سيما ألمانيا، أكبر اقتصاد في الإتحاد الأوروبي، "ولكن يجب أن تكون الأفضلية حاليًا في البداية لإجراء مباحثات". وأشار في تصريحات لنواب ثاني أكبر كتلة سياسية داخل البرلمان الأوروبي لأنه "يتعين على الإتحاد الأوروبي أن يرد بقوة، وأن يظل متحداً لحماية عماله وأعماله والحفاظ على دور القانون. وفي آسيا، حذرت الصين من أنها مستعدة للرد على الرسوم الأميركية. ويحظى العملاق الآسيوي بنصيب كبير من هجوم ترمب على شركائه التجاريين لما تتمتع به من فائض كبير في الميزان التجاري مع أميركا.