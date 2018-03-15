"معهد هاريتاج": أشاد بقرار الكونغرس الأميركي رفع ميزانية وزارة الدفاع نظراً لاقراره بتدني مستوى الجهوزية للقوات العسكرية، مطالباً بالموافقة على ميزانية سنوية متكاملة ترصد للبنتاغون وضرورة الاقلاع عن الآلية الراهنة بصرف الميزانية بالتقسيط.

"مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية": تناول إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سلسلة أسلحة حديثة دخلت الترسانة الروسية، واعتبر إعلانه عن ثلاثة نظم للأسلحة النووية كمناورة لتعزيز مصداقيته في الانتخابات المقبلة، وتركيزه على ميزة أساسية بأن روسيا لا تزال قوة عالمية عظمى ورائدة.

"معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى": حث على التغاضي عن صفقة القرن التي لا يمكن تحقيقها الآن، مطالباً الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التركيز على اتخاذ تدابير لانقاذ غزة في المرحلة الراهنة. وشدد على أن ما ينتظر لقاء القمة بينهما التركيز على ما نحن بحاجة اليه الآن، لا سيما وأن الهوة تزداد اتساعاً بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ونتنياهو حتى قبل الاعلان عن القدس كعاصمة لإسرائيل.

"المجلس الأميركي للسياسة الخارجية": حذر من تزايد منسوب قلق المسؤولين في المغرب من تعاظم دور تنظيم "الدولة الاسلامية" والتحديات المرافقة له. وأوضح أن من بين أسباب القلق الرسمي ما ينتظر الشمال الإفريقي من تحديات عقب انهيار التنظيم في العراق وسوريا.

"معهد كاتو": حث صناع القرار في واشنطن الاقلاع عن التظاهر بأن تركيا حليف جوي للولايات المتحدة، بعد الذي صدر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته من تهديدات للقوات العسكرية الأميركية لتعاونها مع الميليشيات الكردية، وطالب بالتخلي عن التوقعات الخيالية والبناء على علاقة أشد واقعية مع أردوغان.