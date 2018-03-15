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لبنان الحر
زار الأب شربل بو عبود مدير المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة، العميد الركن جان نهرا قائد فوج المجوقل في الجيش اللبناني يرافقه العميد فادي الغريب والسيد شارل البستاني في مقر الفوج في غسطا.
صوت لبنان
بحث وزير العدل سليم جريصاتي مع رئيس النادي العربي- البولوني للثقافة والاقتصاد بشيميك سكشيبيك ورئيس اللجنة البرلمانية للحوار بين الثقافات والأديان بافيل سكوتيستكي، مجالات التعاون بين لبنان وبولونيا على الصعد الثقافية والتجارية والاقتصادية والسياحية.
radio orient
استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري، الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط عبد السلام سيد أحمد، في حضور وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير.
اذاعة النور
لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن "لبنان سجل نصراً جديداً على العدو الإسرائيلي في ما يتعلق بالحدود البرية والبحرية، من خلال دخول الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الى ما يسمى بالنقطة "ب".
صوت المدى
استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون مدير المركز الدولي لعلوم الإنسان في جبيل أدونيس عكره.