لبنان الحر

زار ​الأب شربل بو عبود​ مدير ​المعهد الفني​ الأنطوني في ​الدكوانة،​ العميد الركن ​جان نهرا​ قائد ​فوج المجوقل​ في الجيش اللبناني يرافقه العميد فادي الغريب والسيد شارل البستاني في مقر الفوج في غسطا.

صوت لبنان

بحث وزير العدل ​سليم جريصاتي​ مع رئيس النادي العربي- البولوني للثقافة و​الاقتصاد​ بشيميك سكشيبيك ورئيس اللجنة البرلمانية للحوار بين الثقافات والأديان بافيل سكوتيستكي، مجالات التعاون بين ​لبنان​ و​بولونيا​ على الصعد الثقافية والتجارية والاقتصادية والسياحية.

radio orient

استقبل رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان​ في منطقة ​الشرق الأوسط​ عبد السلام سيد أحمد، في حضور وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير.

اذاعة النور

لفت رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ إلى أن "​لبنان​ سجل نصراً جديداً على العدو الإسرائيلي في ما يتعلق بالحدود البرية والبحرية، من خلال دخول ​الجيش​ اللبناني وقوات اليونيفيل الى ما يسمى بالنقطة "ب".

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ مدير المركز الدولي لعلوم ​الإنسان​ في جبيل أدونيس عكره.