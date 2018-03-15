كشف مسؤولون في مالي أن 25 شخصاً على الأقل قتلوا في أعمال عنف عرقية اندلعت الأسبوع الماضي.

أعاد البرلمان الألماني أمس انتخاب أنغيلا مركل، رئيسة الحزب المسيحي الديموقراطي مستشارة للبلاد، في ولاية رابعة على التوالي.

رجح العالم الكيماوي الروسي فيل ميرزايانوف تورط موسكو بتسميم الجاسوس المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا.

"الجمهورية" أعلن أحد نواب البرلمان الأوروبي أمس، أن وفداً من هذه المؤسسة أجرى منذ ثلاث سنوات مفاوضات سرية مع سلطات كوريا الشمالية في محاولة للتوصل إلى إنهاء برنامج بيونغ يانغ النووي.

"المستقبل" قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الولايات المتحدة مصممة على الانسحاب من الاتفاق النووي، والتغييرات داخل وزارة الخارجية أجريت لهذه الغاية.

"المستقبل" ينطلق اليوم في العاصمة الكازاخية مؤتمر أستانا حول سوريا، بين الدول الضامنة والتي تضم تركيا روسيا وإيران.

"النهار" قررت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طرد 23 ديبلوماسياً روسياً رداً على تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته.

"الحياة" لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال إطلاق سباق تسلح في القضاء.

"الحياة" اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا ستسرع عملية تسليم منظومات صواريخ للدفاع الجوي من نوع أس- 400 إلى تركيا.