لبنان الحر

أكّد وزير الإعلام ​ملحم الرياشي​ في كلمة له بمؤسسة الياس مخيبر ورشة عمل بعنوان: ​الانتخابات​ النيابية: هل يتماشى القانون الجديد مع الذهنية الحالية في ​لبنان​.

صوت لبنان

بحث رئيس الجمهورية الاسبق ​أمين الجميل​ مع الرئيس السابق ​ميشال سليمان​ التطورات والتنسيق على مختلف المستويات. وأوضح سليمان أن "الاجتماع هدفه التنسيق الدائم".

radio orient

أكّدت النائب ​بهية الحريري​ خلال تكريم معلّمات ومعلمي ثانوية ​رفيق الحريري​ ومدرسة ​بهاء الدين الحريري​ في صيدا، لمناسبة ​عيد المعلّم​ أن "هذه المناسبة هي الأحب على قلبي لأنها لا تختص بكم فقط، بل تختص بكل المعلّمين والمعلّمات الذين يعطون ويؤدون هذه الرسالة.

اذاعة النور

دعا عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" الدكتور ​خليل حمدان​، خلال احتفال بعيد المعلّم​ نظمته ثانوية عنقون الرسمية الدولة إلى "إنشاء المجلس الأعلى للتربية، هذا المجلس الذي عليه أن يضع الخطط التي من شأنها النهوض بالعملية التربوية لمواكبة العصر".

صوت المدى

نظمت هيئة "التيار الوطني الحر" في زوق مكايل، لقاء مع المرشح عن دائرة كسروان - جبيل العميد الركن المتقاعد شامل روكز في مجمع " سنسز" في البلدة، في حضور رئيس البلدية ومخاتير وحشد من الفاعليات والأهالي.