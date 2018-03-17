"المستقبل" يتوجّه الناخبون الروس غداً الأحد إلى صناديق الاقتراع في مهمّة تأدية واجب ديموقراطي لأن النتيجة معروفة سلفاً بأن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين سيفوز في هذه الانتخابات.

"المستقبل" حضّت وزارة الخارجية الفرنسية الصحافيين على عدم السفر إلى سوريا في ظل تصاعد العنف لا سيما في منطقتي الغوطة الشرقية وعفرين.

"الجمهورية" حذرت روسيا أمس من أنها تعتزم طرد دبلوماسيين بريطانيين رداً على العقوبات التي فرضتها لندن.

"الجمهورية" اقتحم متظاهرون معارضون للعملية العسكرية التركية في عفرين في سوريا القنصلية الألمانية في جزيرة كريت اليونانية أمس واحتلّوها لفترة وجيزة.

"المستقبل" دعا وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الكونغرس إلى عدم المساس بالتزام الولايات المتحدة تجاه اليمن، حيث تدعم واشنطن العمليات العسكرية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

"الحياة" توقع قائد أركان الجيش الفرنسي الجنرال فرانسوا لوكانتر أن تكون عملية برخان الفرنسية لمكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل طويلة الأمد.

"الحياة" طالب الادعاء التركي بسجن 13 من موظفي صحيفة جمهورييت لاتهامهم بمساعدة منظمة إرهابية مسلّحة.

"الحياة" أجرت إيران والدول الموقعة على الاتفاق النووي مراجعة دورية في فينيسيا، وسط تساؤلات متصاعدة في شأن التزام الولايات المتحدة الاتفاق.

"الحياة" تبنّى البرلمان النروجي بغالبية كبرى تعديلاً يتيح سحب الجنسية من مدانين بالإرهاب فيما اتهمت وزيرة العدل المعارضة العمالية بالعمل لتحقيق أهداف الإرهابيين.

"الأنوار" قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس، الجمعة إنه من المرجّح بشدة أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه هو من أصدر قرار استخدام غاز أعصاب مخصص للأغراض العسكرية في هجوم على عميل روسي سابقاً في الأراضي البريطانية.