"الحياة" استهدفت غارات روسية كثيفة بلدتي كفربطنا وسقبا وأدّت إلى مقتل 57 مدنياً على الأقل. وأعلنت منظمة "الخوذ البيضاء" (الدفاع المدني السوري) عن مقتل أحد متطوّعيها في بلدة سقبا.

"الحياة" تمكّنت قوات النظام أول من أمس من السيطرة على بلدة حمورية. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن خروج المئات من المدنيين المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية عبر ممر حمورية بعدما خرج أول من أمس حوالى عشرين ألفاً من جنوب الغوطة الشرقية.

"الحياة" قُتل 27 مدنياً على الأقل في مدينة عفرين جراء قصف مدفعي للقوات التركية.

"الحياة" التقى وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في آستانة عاصمة كازاخستان، وتركّزت المحادثات على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.

"الحياة" أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن على الولايات المتحدة سحب مسلّحين أكراد من شرق نهر الفرات إذا كانت تريد التعاون مع أنقرة.

"الحياة" أكد رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فرنسوا لوكوانتر أمس، أن فرنسا قادرة على أن تضرب في شكل منفرد، في سوريا إذا تم تجاوز "الخط الأحمر" الذي حدّده الرئيس إيمانويل ماكرون أي الاستخدام المؤكد للأسلحة الكيماوية.

"الحياة" حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطورة الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية وعفرين، ومن تبعات إجبار السكان على مغادرة منازلهم، مشدداً على أن أي إخلاء للمدنيين يجب أن يكون آمناً وطوعياً، وأن يُسمح للمغادرين بالعودة الطوعية بأمان وكرامة إلى منازلهم حالما يسمح الوضع بذلك.

"الحياة" وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقاً يقضي بتخصيص مليار دولار كوديعة توضع في حساب المصرف المركزي اليمني تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

"الحياة" أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش سقوط مروحية عسكرية أميركية قرب الحدود السورية ومقتل طاقمها نتيجة خلل فني.

"الحياة" أبلغ العراق واشنطن عن خطة لتقليص عدد المستشارين والمدرّبين الأميركيين لديه.

"المستقبل" أصيب عشرات الفلسطينيين أمس، بجروح وبحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وذلك في جمعة غضب دعت إليها الفصائل الفلسطينية بمناسبة مرور 100 يوم على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

"المستقبل" أعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أن الناخبين المصريين في بعض الدول صوتوا بكثافة أمس مع بدء انتخابات الرئاسة في الخارج والتي من المقرر أن تجري في الداخل بين يومي 26 و28 آذار الجاري.