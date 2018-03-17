الوكالة الوطنية للإعلام

عون طلب دعم الكرسي الرسولي لجعل لبنان مركزاً دولياً لحوار الأديان: واحة في الشرق الأوسط يرتاح إليها الجميع

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعم الكرسي الرسولي لرغبة لبنان في أن يكون مركزاً دولياً لحوار الأديان والحضارات والأعراق، لا سيما بعد موافقة عدد من الدول. موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس المؤتمر الأسقفي الإيطالي الكاردينال غالتييرو باسيتي على رأس وفد ضم المونسنيور لوتشيانو جيوفانيتي نائب رئيس مؤسسة البابا يوحنا بولس الثاني، والقائم بأعمال السفارة البابوية في لبنان المونسنيور إيفان سانتوس.

وكالة أنباء الإمارات - وام

دي مستورا يتعهّد بمواصلة السعي لتيسير العملية السياسية السورية

أكّد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا لمجلس الأمن الدولي عزمه مواصلة السعي لتيسير العملية السياسية السورية للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل بخدمة الشعب السوري، وقيام سوريا الموحدة الديمقراطية القادرة على تجنب حدوث الطائفية والانقسام مع احترام سيادتها وسلامتها الإقليمية. جاء ذلك خلال الإفادة التي قدّمها دي مستورا اليوم لأعضاء مجلس الأمن عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من بروكسيل، مستعرضاً خلالها الحيثيات المتصلة بمدى التزام الأطراف السورية بوقف إطلاق النار على الأرض، لا سيما في دوما بالغوطة الشرقية خلال الأيام الستة الماضية التي تواصل بها القتال بشدة خلال تلك الفترة مشيراً إلى أن المفاوضات التي جرت هناك مؤخراً أظهرت إمكانية خلق الظروف الملائمة لتطبيق هذا القرار.

وكالة الأناضول

الجيش التركي يستعد لإجراء مناورات "نجم البحر- 2018"

يستعد الجيش التركي لإجراء مناورات "نجم البحر- 2018" في بحري "مرمرة" و"الأسود"، خلال الفترة بين 26 آذار الجاري و5 نيسان المقبل. وأفاد بيان صادر عن قيادة القوات البحرية التركية، اليوم الجمعة، أن المناورات، التي تجري كل عام بشكل منتظم، تشارك فيها قوات بحرية وجوية، إلى جانب قيادة خفر السواحل.

وكالة فرنس برس

الولايات المتحدة تسعى لاتفاق "تكميلي" للاتفاق النووي الإيراني مع القوى الأوروبية

أجرت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الجمعة مباحثات "جيدة جداً" بشأن التوصل لاتفاق "تكميلي" للاتفاق النووي الإيراني بحلول 12 أيار المقبل، على ما قال مسؤول أميركي رفيع المستوى. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدّد "بالانسحاب" من الاتفاق الموقع بين إيران والدول الست الكبرى، والذي فرض قيوداً على البرنامج النووي لإيران مقابل رفع عقوبات، ما لم يتم "تحسينه"، مطالباً بإزالة ما يعتبره ثغرات في اتفاق عام 2015 قبل 12 أيار المقبل.

وكالة أنباء شينخوا

العبادي يؤكد وضع خطة لخفض عدد القوات الأمريكية بالعراق

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وضع خطة لخفض أعداد القوات الأميركية من المستشارين والمدرّبين في العراق وذلك بعد الانتصار على التنظيم المتطرف. جاء ذلك خلال تلقي العبادي اتصالاً هاتفياً من مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، وفقاً لما ذكره صباح الجمعة بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

واشنطن وسيئول تعربان عن "تفاؤل حذر" حول بيونغ يانغ

قال البيت الأبيض، الجمعة في 16 آذار، إن الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية تعربان عن "تفاؤل حذر" بشأن العلاقات مع كوريا الشمالية، قبل قمة مقرّرة بين الرئيس دونالد ترامب وكيم جونغ أون. كوريا الشمالية تتخذ الخطوة الأولى لترتيبات لقاء كيم جونغ أون مع ترامب. وذكر البيت الأبيض أن سيئول وواشنطن تعتقدان أن بيونغ يانغ يمكن أن يكون لها "مستقبل أكثر إشراقاً"، بحسب وكالة "رويترز".