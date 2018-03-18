لبنان الحر

أشار وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني في بيان إلى انه "لاحظت اخيرا استهلاكا مسرفا لموضوع مكافحة الفساد في لبنان على نحو متكرر في الحملات الانتخابية. إن شعبنا قد مر بالويلات واعتاد عليها وتمرس وفهم حقيقة التاريخ والزمن والسياسة في لبنان، أرى أن هذه الظاهرة جيدة بشكلها، غير أنها تكاد تكون فارغة بمضمونها لسبب بسيط ألا وهو مصداقية بعض مطلقيها! وهنا أتساءل لم توقيت هذه الظاهرة اليوم بالتحديد؟ ولم هذه الصحوة الآن على مكافحة الفساد من قبل هؤلاء الذين كانوا سابقا في سدة القرار أو أيام الحرب الأهلية المعيبة والفلتان الأخلاقي والسياسي؟".

صوت لبنان

أثنى رئيس اللجنة الإنتخابية لـ"حركة أمل" في قضائي مرجعيون وحاصبيا وزير المالية علي حسن خليل خلال لقاء له في بلدة كفركلا مع لجنة شؤون المرأة في حركة أمل على دور المرأة في الإنتخابات النيابية وصناعة القرار.

radio orient

لبنانياً، العارفون بواقع الأمور فقد اتاحوا لأنفسهم وحلفائهم هامش المرونة الانتخابية، وبكروا التحالفات غير خائفين على مقعد هنا أو هناك، بل قدموا الوفاء على المصلحة الانتخابية، بعد أن فرز القانون الجديد التحالفات وبين الاخلاقيات.

اذاعة النور

تمنى عضو حزب "القوات" النائب فادي كرم خلال زيارة قام بها إلى قرية المجدل، على ابناء البلدة "الانكباب على الانتخابات"، معتبرا انها "انتخابات مصيرية ستؤسس للبنان الجديد، لبنان الدولة اذا عرف الشعب ان يختار ممثليه للندوة النيابية".

صوت المدى

اعتبر الوزير السابق زياد بارود، والمرشح للانتخابات النيابية عن المقعد الماروني في دائرة كسروان، "انني مرشح مستقل متحالف مع آخرين في لائحة تعبر عن التنوع في النسيج السياسي والاجتماعي في دائرة كسروان– الفتوح–جبيل"، لافتاً إلى أن "قانون الانتخاب الحالي لا يسمح بترشيح منفرد بل على المرشحين أن يكونوا في لوائح وعليهم، للأسف، أن يتنافسوا ضمن اللائحة الواحدة بسبب الصوت التفضيلي الواحد، ولهذا يبدو القانون نسبياً في اللائحة بينما هو نظام "الصوت الواحد لكل ناخب" بالنسبة لكل مرشح".