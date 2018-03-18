"الحياة" يدلي الروس اليوم بأصواتهم في انتخابات رئاسية هي السابعة في التاريخ الحديث لبلادهم، وتبدو نتائجها محسومة للرئيس المنتهية ولايته فلاديمير بوتين. وتتّجه الأنظار إلى نسب المشاركة، إذ ترغب السلطات في منح الرئيس المقبل مزيداً من الشرعية، فيما يدعو معارضون إلى المقاطعة. ويخوض بوتين انتخاباته الرابعة، لحكم روسيا 6 سنوات أخرى، تُضاف إلى 14 سنة في الكرملين، و4 سنوات رئيساً للوزراء، منذ صعوده قمة الهرم السياسي في البلاد، بعدما تنازل سلفه بوريس يلتسين عن الحكم أواخر 1999.

"الحياة" نددت لندن بـ "تصعيد ضخم"، بعدما أبلغتها موسكو طرد 23 من ديبلوماسيّيها وإغلاقها المجلس الثقافي البريطاني بدعوى أن وضعه "ليس قانونياً"، وسحبها إذناً لفتح قنصلية بريطانية عامة في سان بطرسبورغ. أتى ذلك بعدما طردت المملكة المتحدة 23 ديبلوماسياً روسياً، لاتهامها موسكو بتسميم "العميل" الروسي المزودج السابق سيرغي سكريبال وابنته في إنكلترا، فيما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن بلادها "ستدرس خطواتها التالية".

"الحياة" انتخب البرلمان الصيني بالإجماع شي جينبينغ رئيساً لولاية ثانية تستمر 5 سنوات، وحليفه وانغ كيشان نائباً للرئيس، علماً انه يُلقب "رجل الإطفاء"، لدوره المحوري في مكافحة الفساد وتسوية مشكلات مالية داخلية. أتى ذلك بعد أسبوع على إقرار البرلمان تعديلات دستورية ألغت تحديد ولايات الرئيس باثنتين، ما سيمكّن شي جينبينغ من قيادة الصين مدى الحياة.

"الحياة" اجتمع وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ في ستوكهولم مجدداً مع نظيرته السويدية مارغو والستروم، بعدما أكدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن كوريا الشمالية ستحصل "على مستقبل أفضل"، إذا سلكت "طريقاً جيداً" في اتجاه نزع سلاحها النووي.

"الحياة" أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها أجرت في فيينا الجمعة محادثات "جيدة جداً" مع دول أوروبية، للتوصل إلى اتفاق "تكميلي" للاتفاق النووي. وأفادت وكالة "رويترز" بأن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اقترحت فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران، على خلفية برنامجها الصاروخي، وجاء الاقتراح لضمان استمرار الولايات المتحدة في الاتفاق النووي.