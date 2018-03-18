"الحياة" أعلن رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي خلال مؤتمر صحافي نظمته وزارة الدفاع أمس، أن ثمة إشارات إلى أن واشنطن تحضر لضربات محتملة بصواريخ مجنّحة على أهداف تابعة للجيش السوري انطلاقاً من أساطيلها البحرية، وتحديداً من الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي والبحر الأحمر، أتى ذلك على وقع استمرار نزوح آلاف المدنيين في سورية حيث توسّع قوات النظام سيطرتها على الغوطة الشرقية وسط قصف عنيف.

"الحياة" تواصلت المعارك جنوب الغوطة الشرقية بين قوات الجيش السوري وفصيل "فيلق الرحمن" التابع لـ "الجيش السوري الحر"، فيما تمكن الجيش السوري من السيطرة على أكثر من نصف مساحة بلدة كفربطنا. ومع تقدمها في الغوطة، تمكنت قوات الجيش السوري من تقطيع أوصال المنطقة إلى ثلاثة جيوب منفصلة هي: دوما شمالاً، وحرستا غرباً، وبلدات أخرى جنوباً. وأتت المعارك على رغم إعلان فصائل "جيش الإسلام" و"حركة أحرار الشام" و"فيلق الرحمن" أول من أمس، استعدادها لإجراء مفاوضات مباشرة مع روسيا في جنيف برعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار.

"الحياة" علمت "الحياة" أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي تديرها حركة "حماس" في قطاع غزة، تُجري منذ الثلثاء الماضي تحقيقات مع كبار مديري شركتي اتصالات خليوية، وأن السلطة الفلسطينية توجه أصابع الاتهام إلى "شخصيات بعينها في حماس" في تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمداللـه ورئيس الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج قرب بلدة بيت حانون شمال القطاع الثلثاء الماضي.

"الحياة" أطلق الجيش اليمني أمس عملية واسعة لتحرير منطقة "فضحه" التي تعد أهم معقل لجماعة الحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن، فيما أعلنت ميليشياتهم استعدادها لوقف القتال في المحافظة في مقابل وقف تقدم الجيش في "فضحه". في غضون ذلك، عيّن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس، اللواء علي صالح الأحمر، قائداً عاماً لقوات الاحتياط في الجيش الوطني، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وقوات الاحتياط هي التسمية الجديدة لـ "الحرس الجمهوري" الذي كان يقوده العميد أحمد علي صالح، نجل الرئيس السابق.

"الحياة" دافع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن "التوافقية السياسية" في حكم البلاد، التي أعلن أنها تدخل إلى "الجمهورية الثالثة"، ليرد على رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي جدد أمس تمسكه بالغالبية السياسية محذراً من أن لا استقرار في ظل التوافق. وتحتل قضية تشكيل حكومة غالبية سياسية جوهر الحملات الدعائية للمالكي وأنصاره منذ سنوات، وكان تبنى المفهوم خلال انتخابات 2014، وواجه حينها انتقادات واسعة من قوى سياسية اعتبرت أن أية غالبية تنتج من الانتخابات في الوضع العراقي ستقود إلى حكومة ذات هوية مذهبية أو قومية واحدة وإقصاء للآخرين.

"الحياة" انتخب تحالف "قوى نداء السودان" الذي يضم ممثلين للمعارضة السياسية والمسلحة، زعيم حزب الأمة الصادق المهدي رئيساً لمجلسه القيادي، ومني أركو مناوي، رئيس "حركة تحرير السودان" المتمردة في دارفور، رئيساً للمكتب التنفيذي. وحدد شروطاً لمحاورة الحكومة، مع عدم استبعاده تعبئة الشارع لتغييرها.