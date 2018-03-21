الحياة 14/ 3 / 2018

توترات التجارة العالمية تنعكس على أفضل نمو متوقع في 7 سنوات

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن التوترات التجارية تهدد أفضل توقعات للنمو العالمي في سبع سنوات، مضيفة أن من المرجح أن تشهد الولايات المتحدة رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام، إذ ستنشط التخفيضات الضريبية أكبر اقتصاد في العالم، بينما سيضغط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصاد البلد. وحذرت المنظمة من حرب تجارية قد تهدد الأفق، وتوقعت أن يتخلّف النمو في بريطانيا عن كل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين نظراً إلى الضبابية التي تكتنف الانفصال المقرّر عن الاتحاد الأوروبي. وفي ظل الدعم الذي ستقدّمه التخفيضات الضريبية للاقتصاد الأميركي هذا العام والعام المقبل، تتوقع المنظمة أن يصل الحد الأعلى لفائدة الأموال الاتحادية الذي يستهدفه البنك المكزي إلى 3.25 في المئة بنهاية 2019 من 1.5 في المئة حالياً. ومن المتوقع أن تتخلف بريطانيا عن موجة الصعود العالمي، لتحتل المركز الأخير بين مجموعة الدول العشرين بنمو متوقع قدره 1.3 في المئة فقط.

الشرق الأوسط 15 / 3 / 2018

"أوبك" تنضم لنادي التوقعات الكبيرة للنفط الصخري وسط ضبابية نموّه

هناك من المحللين والمراقبين من يعتقد، بل ويجزم، أن النفط الصخري سينمو بشكل كبير هذا العام وسيؤدي إلى فائض كبير في السوق، ليقوّض جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها الهادفة إلى إعادة التوازن للسوق النفطية.

وهناك فريق من المحللين والمشغلين والمنتجين يرون العكس، وهو أن النفط الصخري لن ينمو هذا العام بأعلى من الكمية المتوقعة التي ستتماشى مع كمية النمو في الطلب العالمي على النفط.

ورفعت أوبك توقعاتها للمعروض النفطي من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة في 2018 بينما يشجع ارتفاع الأسعار منتجي النفط الصخري الأميركيين على ضخ المزيد من الخام، وهو ما يُضعف أثر اتفاق تقوده المنظمة لتصريف تخمة المعروض مع انهيار في الإنتاج الفنزويلي.

وتشير هذه الأرقام إلى فائض في السوق، ما لم تتصرف أوبك.

الحياة 16 / 3 / 2018

وكالة الطاقة تتوقع تسارع نمو الطلب على النفط هذه السنة

توقعت وكالة الطاقة الدولية تسارع نمو الطلب العالمي على النفط هذه السنة، لكن الإمدادات ما زالت تنمو بوتيرة أسرع، ما يؤدي إلى زيادة المخزون في الربع الأول. ورفعت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً، توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذه السنة إلى 99,3 مليون برميل يومياً من 97،8 مليون برميل في 2017.

وزادت مخزونات النفط التجارية في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في كانون الثاني للمرة الأولى في سبعة أشهر إلى 2،871 بليون برميل، ما يزيد بمقدار 53 مليون برميل على متوسط خمس سنوات.

وفي محاولة لتصريف المخزون، تطبّق منظمة البلدان المصدّرة للبترول ومنتجون آخرون منهم روسيا، اتفاقاً لخفض الإنتاج نحو 1،8 مليون برميل يومياً منذ كانون الثاني 2017 حتى نهاية 2018.

الحياة 20 / 3 / 2018

الصين تعيد تشكيل فريقها الاقتصادي مع تصاعد التوترات التجارية

أعاد الرئيس الصيني شي جينبينغ، تشكيل فريقه الاقتصادي الرئيسي بترقية مساعدين تلقيا تعليمهما في الولايات المتحدة إلى مناصب مهمة، في ظل تصاعد حدة التوترات التجارية مع واشنطن والقلق بشأن تراكم الديون. وأقرّ البرلمان تعيين شي لمستشاره النافذ ليو هي، وهو مسؤول في الحزب الشيوعي تلقى تعليمه في جامعة "هارفرد" يُتوقع من خلال منصبه الجديد كنائب لرئيس الوزراء أن يشرف على القطاعات المالية والاقتصادية. وتمنح التعيينات لشي أيادي أمينة على سدة الحكم في المجال الاقتصادي، في وقت تواجه الصين احتمال الدخول في حرب تجارية مع الولايات المتحدة ووسط مخاوف من أن تراكم الديون بشكل كبير يهدد بأزمة محتملة.

الشرق الأوسط 20 / 3 / 2018

الطلب على المياه يزيد 30 في المائة عام 2050

من المتوقع زيادة الطلب على المياه بنحو 30 في المائة بحلول عام 2050، وذلك مع تزايد عدد السكان في العالم، حسب تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام 2018. وقال التقرير إن الاستخدام العالمي للمياه ازداد 6 أمثاله على مدى السنوات المائة الماضية وهو ينمو باطّراد بمعدل نحو واحد في المائة سنوياً. ويمثل الاستخدام المنزلي للمياه نحو 10 في المائة من استخدامات المياه في العالم، كما تمثل الزراعة نحو 70 في المائة من كل استخدامات المياه حول العالم. يعيش 3.6 مليار نسمة، في مناطق معرّضة لخطر شح المياه بمعدل شهر واحد على الأقل سنوياً، مقدار ما يستخدمه العالم من المياه، أي نحو 4600 كيلو متر مكعب سنوياً، ويتضرر نحو 1.8 مليار شخص من جراء تآكل التربة والتصحّر والجفاف.

كم ربحت روسيا من اتفاق "أوبك" العام الماضي؟

رغم التصريحات المتناقضة التي يدلي بها المسؤولون الروس من فترة إلى أخرى حول إمكانية تمديد اتفاقية خفض الإنتاج مع دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من عدمها، إلا أن الأرقام لا تزال تثبت أن روسيا استفادت كثيراً من الناحية المادية على مستوى الدخل. ففي عام واحد، وهو 2017 حققت روسيا ما يقارب 20 مليار دولار كدخل إضافي من صادراتها النفطية بعد أن باعت نفطاً بقيمة 93.3 مليار دولار، ارتفاعاً من 73.7 مليار دولار في 2016 بحسب الأرقام الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي. ولا تزال الصين تحتل الصدارة على قائمة زبائن روسيا النفطيين للعام الثاني على التوالي وساهمت الاتفاقيات السياسية والزيادة في البنية التحتية للتصدير بين روسيا والصين في رفع صادرات النفط إليها.