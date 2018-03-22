لبنان الحر

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي إلى أننا "مدعوون للتعبير عن رأينا لانتخاب مشروع وللحفاظ على تاريخ شهداء ولكي نحافظ على نصر يحاولون تقويضه في الداخل بحرب شنّوها على لبنان ومن ثم على سوريا والعراق واليمن".

صوت لبنان

اشار الوزير السابق ​شكيب قرطباوي​ إلى أن "القانون النسبي الجديد جعل الجميع يبحث عن الحاصل الانتخابي والمصلحة الانتخابية"، معتبراً أنه " في الكثير من المناطق التحالفات لن تتعدّى المصلحة الانتخابية".

radio orient

قام الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، بجولة في العاصمة بيروت رافقه فيها منسّقها العام وليد دمشقية، واستهلّها من الناعمة بتلبية دعوة عيسى الهيبة إلى لقاء صباحي، حضره مرشّحو "تيار المستقبل" في بيروت: رولا الطبش، ربيع حسونة، زاهر عيدو، علي الشاعر ونزيه نجم، الأمين العام المساعد للشؤون الداخلية العميد محمود الجميل، وحشد من أبناء بيروت القاطنين في الناعمة.

اذاعة النور

جال عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب سيمون أبي رميا في بلدتي حصارات وشامات والتقى حشداً من الأهالي.

صوت المدى

أكد مرشّح "حركة أمل" في دائرة بيروت الثانية محمد خواجة "أننا في "حركة أمل" نخوض المعركة الانتخابية في كل أماكن تواجدنا".