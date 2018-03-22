"الشرق الأوسط" أعلن مسؤول أميركي رفيع أن بلاده تتفاوض مع شركائها الأوروبيين، على إضافة "ملحق" إلى الاتفاق النووي الإيراني، يتضمّن إجراءات أكثر شدّة لإجبار طهران على وقف سلوكها الإقليمي المزعزع للاستقرار.

"الحياة" أعلنت الشرطة في مدينة أوستن، عاصمة ولاية تكساس الأميركية أن مشبوهاً في تورّطه بتفجيرات في المدينة فجّر نفسه داخل سيارته المحاصرة.

"الحياة" يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم اختباراً جدّياً لإرادته الإصلاحية، في مواجهة إرادة النقابات التي دعت إلى إضرابات في قطاعات حيوية تشلّ البلاد.

"المستقبل" ذكر مصدر قضائي أن قضاة في فرنسا وضعوا الرئيس السابق نيكولا ساركوزي قيد تحقيق رسمي بشأن مزاعم تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية.

"المستقبل" أعلن مسؤولون أن انتحارياً فجّر نفسه في مدينة كابول أمس، فقتل 29 شخصاً على الأقل وأصاب العشرات.