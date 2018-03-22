"الشرق الأوسط" أعلن أمس عن اتفاق أُبرم بين الجيش السوري وتنظيم "أحرار الشام" برعاية روسية لإخراج مقاتلين معارضين من مدينة حرستا في غوطة دمشق إلى إدلب في شمال البلاد في أول اتفاق من نوعه منذ بدء التصعيد على الغوطة في 18 الشهر الماضي.

"الحياة" قتل 20 شخصاً أمس من بينهم 16 طفلاً في غارة على بلدة كفربطيخ في إدلب فيما ارتفعت حصيلة قتلى القذيفة التي سقطت على سوق في ضواحي دمشق مساء أول من أمس إلى 44 شخصاً.

"الحياة" أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا خروج 315 شخصاً من حرستا عبر معبر الموارد المائية من بينهم 15 مسلحاً من "أحرار الشام" رغبوا بإلقاء السلاح.

"الحياة" انتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس بشدة الهجوم العسكري التركي في شمال سوريا، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تتوقف حتى تقضى تماماً على تهديد الإرهابيين الذين يخصّصون لشنّ هجمات ضدها.

"الشرق الأوسط" كشف مسؤول فلسطيني عن أن الرئيس محمود عباس يعدّ لإعلان غزة إقليماً متمرّداً إذا لم تسلّم حركة "حماس" القطاع إلى الحكومة الفلسطينية بشكل كامل، لكنه أشار إلى أن مصر تعمل بجد من أجل منع إعلان هذا القرار.

"الشرق" أكد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري أمس رفض بلاده قيام الجيش التركي بعلميات عسكرية على أراضيه داعياً إلى ضرورة انسحاب القوات التركية من مدينة بعشيقة شمال البلاد.

"الشرق الأوسط" أفاد الجيش التركي بأن ضربة جوية نفّذتها طائرات حربية تركية أدّت إلى تحييد 12 مسلّحاً على الأقل من حزب العمال الكردستاني المحظور، في شمال العراق.