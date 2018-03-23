لبنان الحر

التقى وزير الإعلام ملحم الرياشي في مكتبه في الوزارة السفير البريطاني هوغو شورتر وبحثا في الأوضاع العامة.

صوت لبنان

ركّز رئيس حزب "القوات اللبنانية" ?سمير جعجع?، خلال لقائه وفداً من ?عيناتا الأرز?، على أنّ "ما يحصل اليوم في ?بعلبك الهرمل? ليس مجرّد عمليّة انتخابيّة وإنّما انقلاب تاريخي".

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في "بيت الوسط" النائب رياض رحال على رأس وفد، وعرض معه الأوضاع العامة.

اذاعة النور

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن الانتخابات أصبحت أمراً واقعاً ولا أحد يستطيع تعطيلها أو يلغيها ومجرياتها ونتائجها بالنسبة لنا تخت سقف المقاومة.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، الوزير السابق عبد الله فرحات، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد.