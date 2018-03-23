"الجمهورية" قرر البرلمان الأوكراني أمس سحب الحصانة من النائب ناديا سافتشنكو قائدة الطائرة الأوكرانية السابقة التي كانت رمزاً للمقاومة ضد روسيا بعد اتهامها بالتخطيط لشن هجوم إرهابي في كييف.

"اللواء" أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس إلى إمكان فرض رسوم على واردات صينية قد تصل قيمتها إلى "ستين مليار دولار" في محاولة لوقف ما يعتبره منافسة غير مشروعة من جانب بكين وسرقة للملكية الفكرية.

"الشرق الأوسط" أعلن رئيس البيرو بيدرو بابلو الأربعاء استقالته في خطاب موجه إلى الأمة قبل التصويت على عزله.

"الجمهورية" شهدت فرنسا أمس تعبئة للعمال والموظفين دفاعاً عن مكتسباتهم في أول اختبار اجتماعي كبير للرئيس إيمانويل ماكرون الذي انتخب في أيار الفائت وحكومته، ونظمت تظاهرة في باريس وسبقتها مسيرات شارك فيها الآلاف في كل أنحاء البلاد.

"الجمهورية" أمهلت جماعتان حقوقيتان الحكومة الفرنسية شهرين لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات أو مواجهة إجراءات قانونية، واعتبرت الجماعتان أن فرنسا تنتهك القانون الوطني والدولي ببيع الأسلحة لتستخدم في الصراع باليمن.

"النهار" أوردت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن الرئيس الفرنسي سابقاً نيكولا ساركوزي أبلغ قضاة التحقيق أن الاتهامات بأنه حصل على تمويل ليبي غير مشروع لحملته الانتخابية عام 2007 هي محض أكاذيب حولت حياته إلى جحيم وأدت إلى خسارته انتخابات عام 2012.

"المستقبل" اعتقلت السلطات في كوريا الجنوبية الرئيس السابق كي ميونغ- باك، صباح أمس، لاتهامه بتلقي رشاوى أثناء توليه منصبه.

"المستقبل" قتل 14 شخصاً على الأقل أمس، بتفجير سيارة مفخخة أمام فندق في العاصمة الصومالية مقديشو.

"الجمهورية" فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على الفرنسي جو اسبرمان، وتتهمه بمساعدة تنظيم داعش على نشر أسلحة كيماوية في سوريا وأدرجته على لائحة الإرهاب العالمية.

حول عشرات الآلاف من أكراد تركيا احتفالاً ثقافياً سنوياً إلى احتجاج سياسي جماهيري بوجه الحملة العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المقاتلين الأكراد شمال سوريا.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن قلقه في شأن معلومات عن حصول هجمات كيماوية في سوريا، داعياً مجلس الأمن إلى التحرك رداً على جرائم خطيرة كهذه.