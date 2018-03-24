لبنان الحر

حيّا وزير الداخلية والبلديات ​نهاد المشنوق​ "إخلاص البيروتيين ومحبّتهم لرفيق الحريري​"، مؤكّداً أنّ ​قانون الانتخابات​ الجديد "لئيم وخبيث لأنّه يخلق تنافساً داخل اللائحة الواحدة، وكلّ صوت فيه يؤثّر ويحرز فارقاً في المنافسة، وكل لائحة تأخذ نواباً على قدر التصويت الذي حصلت عليه"، وأوضح أنّه "يجب تقسيم الأصوات التفضيلية لضمان فوز كلّ المرشحين على اللائحة".

صوت لبنان

دان رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الهجوم ​الإرهابي الذي استهدف متجراً في بلدة تريب في ​فرنسا​، والذي أودى بحياة ثلاثة مواطنين آمنين. وتوجّه الحريري بمشاعر التعزية والتضامن للرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ وللشعب الفرنسي قائلا: "إن الإرهاب الجبان والأعمى يثبت مجدداً أن لا دين له ولا قيم ولا أخلاق". ودعا إلى "مزيد من التكاتف العالمي للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله".

radio orient

اشار النائب ​سمير الجسر​ إلى أن "بعض الناس يتحدثون تحت عنوان "استرداد قرار ​طرابلس​"، وليس على علمي ان قرار طرابلس خُطف في يوم من الأيام. ومن باب التذكير، فقد كنا سوياً عام 2009 عندما جاء رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ليعلن لائحة التضامن، ولم أشعر أن أحداً شكا من خطف قرار طرابلس ولا من أي أمر آخر".

اذاعة النور

كشف وزير المال ​علي حسن خليل​ "أنّني قد لا أشارك في مؤتمر "سيدر" ولكن لا يجب التشويش عليه داخليّاً، ولا يجب أن نبني آمالاً كبيرة عليه"، مشيراً إلى "أنّني لم أرَ استعدادات لإقرار تشريعات جديدة لمكافحة الفساد​، وسنكون بعد مؤتمر "سيدر" أمام رفع جديد للضرائب والرسوم، وزيادة في المديونية.

صوت المدى

شدّد وزير العدل ​سليم جريصاتي​، تعليقاً على قضية الشيخ ​عباس الجوهري​، على أنّ "الأمر قضائي بحت و​وزارة العدل​ لم تتدخّل بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد".